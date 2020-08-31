Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.08.2020 10:00
Підтверджені:
Україна121215
Кременчук156
Хворі:
Україна61544
Кременчук5
Одужало:
Україна57114
Кременчук147
Померло:
Україна2557
Кременчук4
Кременчук

Де 3 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 0

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00

3 вересня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:

  • вул. Дніпровська, 4-28;
  • вул. Академіка Герасимовича, 29;
  • пров. Дніпровський, 5-18;
  • пров. Максима Рильського, 1-11;
  • пров. Академіка Герасимовича, 4;
  • туп. Максима Рильского, 1-10;
  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32;
  • просп. Лесі Українки, 62;
  • вул. Героїв України, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх