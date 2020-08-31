Де 3 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 18:28
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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00
3 вересня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:
- вул. Дніпровська, 4-28;
- вул. Академіка Герасимовича, 29;
- пров. Дніпровський, 5-18;
- пров. Максима Рильського, 1-11;
- пров. Академіка Герасимовича, 4;
- туп. Максима Рильского, 1-10;
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32;
- просп. Лесі Українки, 62;
- вул. Героїв України, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39.