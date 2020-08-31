Завтра та післязавтра кременчужан накриє сморід

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Протягом 3 та 4 вересня у Кременчуці очікуються метеорологічні умови високого забруднення

У Кременчуці протягом доби 3 вересня, а також вночі та вранці 4 вересня, очікуються метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря (МУВЗ), обумовлені приземними інверсіями, вітром східного напрямку, надзвичайно високим температурним режимом, наближеним до абсолютних значень вересня. Можливе подальше зростання забруднення повітря за умови зберігання МУВЗ, - інформують у пресслужбі виконкому Кременчуцької міськради.





Кременчужанам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.