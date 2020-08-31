Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.08.2020 10:00
Підтверджені:
Україна121215
Кременчук156
Хворі:
Україна61544
Кременчук5
Одужало:
Україна57114
Кременчук147
Померло:
Україна2557
Кременчук4
Кременчук

Завтра та післязавтра кременчужан накриє сморід

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 161

 

Протягом 3 та 4 вересня у Кременчуці очікуються метеорологічні умови високого забруднення

У Кременчуці протягом доби 3 вересня, а також вночі та вранці 4 вересня, очікуються метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря (МУВЗ), обумовлені приземними інверсіями, вітром східного напрямку, надзвичайно високим температурним режимом, наближеним до абсолютних значень вересня. Можливе подальше зростання забруднення повітря за умови зберігання МУВЗ, - інформують у пресслужбі виконкому Кременчуцької міськради.


Кременчужанам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вонь сморід
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх