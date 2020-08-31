19-летний кременчужанин заболел COVID-19

Третьего сентября в Кременчуге зарегистрирован очередной случай коронавирусной инфекции. COVID-19 диагностировали у 19-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.
Состояние пациента медики оценили как удовлетворительное, он не нуждается в госпитализации, лечение проходит амбулаторно, под наблюдением семейного врача.
По состоянию на 3 сентября, за весь период карантина коронавирус диагностировали у 162 кременчужан. 148 из них уже выздоровели. Четверо умерли. Десять ещё проходят лечение.