19-летний кременчужанин заболел COVID-19

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Он не нуждается в госпитализации, лечение проходит амбулаторно

Третьего сентября в Кременчуге зарегистрирован очередной случай коронавирусной инфекции. COVID-19 диагностировали у 19-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.





Состояние пациента медики оценили как удовлетворительное, он не нуждается в госпитализации, лечение проходит амбулаторно, под наблюдением семейного врача.





По состоянию на 3 сентября, за весь период карантина коронавирус диагностировали у 162 кременчужан. 148 из них уже выздоровели. Четверо умерли. Десять ещё проходят лечение.