Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

19-летний кременчужанин заболел COVID-19

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 473

 

Он не нуждается в госпитализации, лечение проходит амбулаторно

Третьего сентября в Кременчуге зарегистрирован очередной случай коронавирусной инфекции. COVID-19 диагностировали у 19-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.


Состояние пациента медики оценили как удовлетворительное, он не нуждается в госпитализации, лечение проходит амбулаторно, под наблюдением семейного врача.


По состоянию на 3 сентября, за весь период карантина коронавирус диагностировали у 162 кременчужан. 148 из них уже выздоровели. Четверо умерли. Десять ещё проходят лечение.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 амбулаторное лечение семейный врач Кременчуг
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