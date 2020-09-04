Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Кременчук

У Кременчуці затвердили програму щодо боротьби з домашнім та гендерним насильством

Сьогодні, 07:19 Переглядів: 591

 
Документ діятиме протягом 5 років

Третього вересня депутати Кременчуцької міськради затвердили Програму із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки. У пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться, що програму розробили, щоб запобігти та протидіяти насильству, забезпечити рівність прав жінок і чоловіків.


Загалом виконання Програми розраховано на 5 років – з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2025 року. Щоб виконати все прописане у документі, потрібно фінансування на суму 3 429 000 гривень.


Програма складається з двох розділів, до яких включено 40 заходів. Перший розділ Програми налічує 15 заходів, які охоплені тематикою інформаційно-просвітницької роботи та покликані підвищувати рівень обізнаності населення щодо неприпустимості будь-яких проявів насильства. Другий розділ Програми налічує 25 заходів, які мають на меті забезпечити діяльність системи моніторингу та удосконалити механізм взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: насильство програма
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх