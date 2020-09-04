У Кременчуці створять три навчально-практичні центри професійної освіти

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Центри професійної освіти за галузевим спрямуванням з'являться на базі Вищого професійного училища №7, Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 та Професійно-технічного училища №2

До кінця 2020 року у Кременчуці створять три інноваційні навчально-практичні центри професійної освіти за галузевим спрямуванням. Про це сповістив департамент освіти і науки облдержадміністрації.

Тож у поточному році створять:

на базі Вищого професійного училища №7 – навчально-практичний центр з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»;

на базі Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 – з професії «Кухар. Кондитер. Офіціант. Майстер ресторанного обслуговування»;

на базі Професійно-технічного училища №26 – з професії «Слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту механоскладальних робіт, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 №1055-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році» здійснено розподіл субвенції на створення центрів у сумі 3232,9 тис грн.





Згідно з рішенням 33 сесії Полтавської обласної ради 7 скликання від 03.06.2020 №1351, для придбання обладнання довгострокового користування виділили 678 тис грн, з них:

для Вищого професійного училища №7 – 474 тис грн;

для Професійно-технічного училища №26 – 204 тис грн.



Розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.05.2020 №247 Регіональному центру професійно-технічної освіти №1 для придбання обладнання і предметів довгострокового користування виділено 550 тис грн (за рахунок коштів Фонду розвитку територій області).