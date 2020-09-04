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Кременчук, Освіта

У Кременчуці створять три навчально-практичні центри професійної освіти

Сьогодні, 08:58 Переглядів: 784

Центри професійної освіти за галузевим спрямуванням з'являться на базі Вищого професійного училища №7, Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 та Професійно-технічного училища №2

До кінця 2020 року у Кременчуці створять три інноваційні навчально-практичні центри професійної освіти за галузевим спрямуванням. Про це сповістив департамент освіти і науки облдержадміністрації.

 

Тож у поточному році створять:

  • на базі Вищого професійного училища №7 – навчально-практичний центр з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»;
  • на базі Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 – з професії «Кухар. Кондитер. Офіціант. Майстер ресторанного обслуговування»;
  • на базі Професійно-технічного училища №26 – з професії «Слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту механоскладальних робіт, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 №1055-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році» здійснено розподіл субвенції на створення центрів у сумі 3232,9 тис грн.


Згідно з рішенням 33 сесії Полтавської обласної ради 7 скликання від 03.06.2020 №1351, для придбання обладнання довгострокового користування виділили 678 тис грн, з них:

  • для Вищого професійного училища №7 – 474 тис грн;
  • для Професійно-технічного училища №26 – 204 тис грн.


Розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.05.2020 №247 Регіональному центру професійно-технічної освіти №1 для придбання обладнання і предметів довгострокового користування виділено 550 тис грн (за рахунок коштів Фонду розвитку територій області).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: профессионально-техническое образование центр финансирование
компанія «Інтера Люкс»

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