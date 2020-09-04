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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі тенісисти – чемпіони Полтавської області

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 437

 

Зараз юні спортсмени готуються до виступу в чемпіонаті України

У Полтаві 28-30 серпня відбувся чемпіонат області з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2008 р. н. та молодше. Про це повідомляє пресслужба КДЮСШ №1.


Юнацька збірна КДЮСШ №1 в складі: Сергій Казарян, Дмитро Шульгачик й Артем Безнос в командних змагання завоювала І місце.


Друга команда в складі Владислава Дуденченка, Микити Домбровського та Олексія Кушнарьова посіла ІІІ командне місце.


Результати в парних змаганнях серед юнаків:

  • 1 місце Сергій Казарян - Микита Павлюченко;
  • 2 місце Дмитро Шульгачик – Артем Безнос;
  • 3 місце Владислав Дуденченко – Олександр Сахно.


В змішаному парному розряді чемпіонами стали:

  • 1 місце Сергій Казарян – Вікторія Гацько;
  • 3 місце Артем Безнос – Надія Петренко.


В особистих змаганнях серед юнаків Сергій Казарян в своєму активі уже мав три перших місця (командне, пара, змішана пара) та міг стати абсолютним чемпіоном Полтавської області, але в фіналі в рівній боротьбі поступився Микиті Павлюченку із Полтави.


3-те місце посів Артем Безнос, 4 місце посів Дмитро Шульгачик, 5 місце посів Владислав Дуденченко.


Зараз Сергій Казарян, Артем Безнос та Дмитро Шульгачик готуються до участі у чемпіонаті України серед юнаків 2008 р. н. та молодше, який відбудеться 17-20 вересня в Одесі. Бажаємо нашим спортсменам вдалого виступу.


До змагань вихованців готували тренери КДЮСШ №1 – Сергій Казарян та Марина Шульга. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: настільний теніс
компанія «Інтера Люкс»

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