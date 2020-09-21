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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Проболтался: кандидат в мэры Кременчуга от ЕС нёс плакат «Європейська солідарність куплена за мою зарплату»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 424 Коментарів: 1

 

Аккуратней с плакатами, граждане кандидаты

Сегодня, 21 сентября, кременчужанин Иван Балацкий вышел на митинг возле КрАЗа с плакатом «Європейська солідарність куплена за мою зарплату».


 

Ситуация получилась довольно двусмысленная, так как Иван Балацкий – кандидат в мэры Кременчуга от политической партии «Европейская солидарность» (ЕС).


Если кандидат в мэры идет с плакатом, на котором написано, что ЕС купили за его зарплату, вполне логично предположить, что и кандидатом в мэры его выдвинули за его зарплату. Вдумчивей нужно относиться к плакатам и текстам на них, товарищи кандидаты! Граждане не обязаны угадывать, что вы хотели сказать.


18 сентября на партконференции Кременчугская городская парторганизация ЕС официально выдвинула Балацкого на пост мэра Кременчуга. Проводил конференцию глава городской парторганизации Владимир Пелипенко.


Балацкий по поводу выдвижения сказал:


 

– Порадившись з родиною, вирішив балотуватися на посаду мера Кременчука, тому що європейське місто Кременчук повинно розквітати і ставати все красивішим і красивішим!


Балацкий – член городской парторганизации ЕС. Он представитель её «фиолетового» крыла, связанного с командой Шаповалова-Малецкого.


 

Иван Балацкий (крайний справа) вместе с самораспустившейся фракцией ЕС


Глава городской парторганизации ЕС Владимир Пелипенко (на фото в центре) – первый вице-мэр Кременчуга, давний соратник нардепа Шаповалова. Он вместе с членами фракции ЕС в Кременчугском горсовете заявил, что кременчугскую парторганизацию ЕС пытаются рейдерски захватить люди Константина Жеваго. В связи с этим фракция ЕС 3 сентября самораспустилась, а её члены уже бросились активно искать проходные места в избирательных списках других партий.


В контексте этих событий можно предположить, что кандидат в мэры Балацкий пытался своими словами сообщить, что это коварные люди Жеваго купили ЕС. Но тогда всё становится ещё запутанней – непонятно, почему люди Жеваго купили ЕС за зарплату Балацкого?


Есть и другая версия – «фиолетовый» кандидат в мэры от ЕС пошел на митинг на КрАЗе (КрАЗ – один из активов Жеваго) в надежде, что его примут за простого работягу с КрАЗа, протестующего против невыплаты зарплат коварным Жеваго.


Вам какая из версий симпатичней?

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге кандидат в мэры ПП "Европейская солидарность" Кременчуг акция протеста человек с плакатом
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

120
StarПёр:
Сьогодні, 17:44

Мне в youtube третий день подряд прилетает реклама от некого Сергея Яроша, как кандидата на пост мэра Кременчуга от Европейской солидарности. 

Тут вы пишите Балацкий тоже от Европейской солидарности. 

WTF???!!!

Это же нифига не смешно... Напоминает детей лейтенанта Шмидта из произведения Ильфа и Петрова...


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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