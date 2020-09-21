Проболтался: кандидат в мэры Кременчуга от ЕС нёс плакат «Європейська солідарність куплена за мою зарплату»

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Сегодня, 21 сентября, кременчужанин Иван Балацкий вышел на митинг возле КрАЗа с плакатом «Європейська солідарність куплена за мою зарплату».





Ситуация получилась довольно двусмысленная, так как Иван Балацкий – кандидат в мэры Кременчуга от политической партии «Европейская солидарность» (ЕС).





Если кандидат в мэры идет с плакатом, на котором написано, что ЕС купили за его зарплату, вполне логично предположить, что и кандидатом в мэры его выдвинули за его зарплату. Вдумчивей нужно относиться к плакатам и текстам на них, товарищи кандидаты! Граждане не обязаны угадывать, что вы хотели сказать.



18 сентября на партконференции Кременчугская городская парторганизация ЕС официально выдвинула Балацкого на пост мэра Кременчуга. Проводил конференцию глава городской парторганизации Владимир Пелипенко.



Балацкий по поводу выдвижения сказал:





– Порадившись з родиною, вирішив балотуватися на посаду мера Кременчука, тому що європейське місто Кременчук повинно розквітати і ставати все красивішим і красивішим!





Балацкий – член городской парторганизации ЕС. Он представитель её «фиолетового» крыла, связанного с командой Шаповалова-Малецкого.





Иван Балацкий (крайний справа) вместе с самораспустившейся фракцией ЕС





Глава городской парторганизации ЕС Владимир Пелипенко (на фото в центре) – первый вице-мэр Кременчуга, давний соратник нардепа Шаповалова. Он вместе с членами фракции ЕС в Кременчугском горсовете заявил, что кременчугскую парторганизацию ЕС пытаются рейдерски захватить люди Константина Жеваго. В связи с этим фракция ЕС 3 сентября самораспустилась, а её члены уже бросились активно искать проходные места в избирательных списках других партий.



В контексте этих событий можно предположить, что кандидат в мэры Балацкий пытался своими словами сообщить, что это коварные люди Жеваго купили ЕС. Но тогда всё становится ещё запутанней – непонятно, почему люди Жеваго купили ЕС за зарплату Балацкого?



Есть и другая версия – «фиолетовый» кандидат в мэры от ЕС пошел на митинг на КрАЗе (КрАЗ – один из активов Жеваго) в надежде, что его примут за простого работягу с КрАЗа, протестующего против невыплаты зарплат коварным Жеваго.



Вам какая из версий симпатичней?