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Надзвичайні новини, Полтавщина

Примусове лікування рекомендували плавнівці, яка повідомила про «замінування» прокуратури і міськради

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 157

Під час здійснення дзвінків жінка була нетвереза

У кримінальному провадженні щодо жительки Горішніх Плавнів, яка повідомила про замінування кількох будівель у місті, провели судово-психіатричну експертизу. За її висновками Горішньоплавнівський відділ Кременчуцької місцевої прокуратури направив до суду клопотання про застосування щодо особи примусових заходів медичного характеру. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.


Нагадаймо, 27 липня, нетвереза жінка подзвонила з мобільного телефону на лінію «102» і повідомила про «замінування» Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури. Згодом вона поінформувала поліцію про підготовку вибуху будівлі виконкому Горішньоплавнівської міської ради та одного з товариств міста.


Тоді стало відомо, що суд минулого року призначив жінці за аналогічні злочини 4 роки позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (Неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, вчинене повторно).

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: заминирование Горішні Плавні
компанія «Інтера Люкс»

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