У Горішніх Плавнях телефонна терористка-рецидивістка «замінувала» адмінбудівлі

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45-річна жінка повідомила, що вибухівка закладена у приміщеннях міської ради, прокуратури та одного із підприємств міста

27 липня до поліції Горішніх Плавнів надійшли три телефонні дзвінки від невідомої особи про замінування приміщень міської ради, прокуратури та одного із підприємств міста. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





Правоохоронці розпочали розшук телефонного терориста, особу якого встановили менше ніж за пів години. Нею виявилася 45-річна місцева жителька.





Заступник начальника ГУНП Полтавщини Артем Родигін повідомив, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.





Крім того, стало відомо, що суд минулого року призначив жінці за аналогічні злочини 4 роки позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки.