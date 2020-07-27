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Освіта, Україна, Світ

Стали відомі порогові бали «склав/не склав» для ЗНО з 9 предметів

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 906

 

З української мови і літератури поріг «склав/не склав» не подолали 8,32% учасників тестування

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти вже визначила порогові бали «склав/не склав»* для зовнішнього незалежного оцінювання з 9 предметів. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.


Тож порогові бали наступні:

  • українська мова і література – 22, поріг «склав/не склав» не подолали 8,32% учасників тестування;
  • історія України – 25, поріг не подолали 13,19%;
  • біологія – 22, поріг не подолали 5,51%;
  • англійська мова – 17, поріг не подолали 7,35%;
  • німецька мова – 17, поріг не подолали 11,4%;
  • французька мова – 17, поріг не подолали 7,8%;
  • іспанська мова – 17, поріг не подолали 11,3%.


 

Раніше комісія визначила порогові бали з:

  • математики – 9;
  • фізики – 12.


 

Від загальної кількості учасників ЗНО поріг «склав/не склав» подолали: з математики – 87,3% осіб, з фізики – 92,3% осіб.


*Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЗНО ВНО ЗНО-2020

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