Стали відомі порогові бали «склав/не склав» для ЗНО з 9 предметів

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З української мови і літератури поріг «склав/не склав» не подолали 8,32% учасників тестування

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти вже визначила порогові бали «склав/не склав»* для зовнішнього незалежного оцінювання з 9 предметів. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.





Тож порогові бали наступні:

українська мова і література – 22, поріг «склав/не склав» не подолали 8,32% учасників тестування;

історія України – 25, поріг не подолали 13,19%;

біологія – 22, поріг не подолали 5,51%;

англійська мова – 17, поріг не подолали 7,35%;

німецька мова – 17, поріг не подолали 11,4%;

французька мова – 17, поріг не подолали 7,8%;

іспанська мова – 17, поріг не подолали 11,3%.





Раніше комісія визначила порогові бали з:

математики – 9;

фізики – 12.





Від загальної кількості учасників ЗНО поріг «склав/не склав» подолали: з математики – 87,3% осіб, з фізики – 92,3% осіб.





*Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.