Стали відомі порогові бали «склав/не склав» для ЗНО з 9 предметів

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти вже визначила порогові бали «склав/не склав»* для зовнішнього незалежного оцінювання з 9 предметів. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.
Тож порогові бали наступні:
Раніше комісія визначила порогові бали з:
Від загальної кількості учасників ЗНО поріг «склав/не склав» подолали: з математики – 87,3% осіб, з фізики – 92,3% осіб.
*Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.