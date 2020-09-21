Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна178353
Кременчук226
Хворі:
Україна96586
Кременчук58
Одужало:
Україна78184
Кременчук161
Померло:
Україна3583
Кременчук7
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще одне немовля захворіло на COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 20:06 Переглядів: 964 Коментарів: 2

 

Дитина знаходиться на стаціонарному лікуванні в дитячій лікарні

Сьогодні, 21 вересня, у Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли дві жінки 26 та 49 років та три чоловіки 56, 60 та 79 років.


На жаль, знову зареєстрований один випадок у немовляти віком 4 місяці.


Дитина знаходиться на стаціонарному лікуванні в дитячій лікарні. П'ятеро дорослих знаходяться на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


Двоє пацієнтів одужало.


По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

4 384
Туся:
Сьогодні, 21:18

кожного дня реєструється в місті кількість хворих. Вже і немає таких днів, щоб не фіксувалися випадки  захворівших на ковіт.  Все хуже і хуже..... 


1 0
282
vortex:
Сьогодні, 21:47

Интересно, а в прошлом году сколько было зарегистрировано пневмоний и госпитализаций с ними? Интересно сравнить цифры. Реально сейчас больше в несколько раз по сравнению с предыдущими годами лежит людей с пневмониями или просто теперь это назвали covid-19 и те кто раньше в пульмонологию попадали попадают в инфекционку и сумма слагаемых не изменилась?

 

Предлагаю редакции опубликовать сравнительную статистику (по месяцам) пневмоний в этом году и в прошлых. Которую с удовольствием(или без него) пан Середа по запросу предоставит


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