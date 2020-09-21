Ще одне немовля захворіло на COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 21 вересня, у Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли дві жінки 26 та 49 років та три чоловіки 56, 60 та 79 років.
На жаль, знову зареєстрований один випадок у немовляти віком 4 місяці.
Дитина знаходиться на стаціонарному лікуванні в дитячій лікарні. П'ятеро дорослих знаходяться на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.
Двоє пацієнтів одужало.
По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.