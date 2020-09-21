У Федерації боксу згадали, як Пояцика з Кременчука нокаутував у фіналі чемпіонату Європи

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1

Чотирнадцять років тому чемпіонат Європи-2006, що проходив у Болгарії, завершився тріумфом українського боксера Дениса Пояцики, що стало черговою славетною сторінкою в історії українського боксу. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.





Перебігу подій на першості континенту 2006 року присвячений матеріал на офіційному сайті Європейської конфедерації боксу (EUBC) .





36-й за ліком чемпіонат Європи з боксу проходив у Пловдіві, Болгарія, з 13-го по 23 липня 2006 року. Збірна Росії з великим відривом виборола перше командне місце, завоювавши дев'ять золотих медалей і повторивши таким чином свій результат на першостях континенту 2002 та 2004 років. Збірна Болгарії посіла другу сходинку, завоювавши 5 медалей (1+2+2).





Українська національна команда замкнула чільну трійку також з 5 нагородами: «золото» здобув Денис Пояцика, «срібло» в активі Ісмаїла Сіллаха, три бронзові медалі поклали до скарбнички збірної Олександр Ключко, Олександр Стрецький та Олександр Усик.





Україна стала однією з семи команд, що була представлена на турнірі максимальною кількістю спортсменів – 11. Загалом в 11 вагових категоріях виступили 236 боксерів з 40 країн. Чемпіонат був відзначений дебютом Ісландії на турнірах подібного гатунку. Крім того, буквально за кілька тижнів до змагань державний союз Сербії та Чорногорії розпався на дві окремі держави, тож ці дві збірні вперше виступили незалежними командами. Для збірної ж Македонії ця першість континенту стала знаковою, принісши першу медаль в історії.





Справжнім героєм європейського форуму став дебютант національної збірної України Денис Пояцика, що виступав у категорії до 91 кг. Після попереднього чемпіонату континенту 2004 року, де в українців не було жодного «золота», представник «синьо-жовтої» збірної знову зайняв найвище місце на п’єдесталі пошани!





Родзинки його фінальному двобою з росіянином Романом Романчуком додавало те, що Романчук до 21-річного віку жив і пізнавав ази боксерської науки в Україні, в якості вихованця школи в Стрию на Львівщині. У підсумку поєдинок між 21-річним Пояцикою та 27-річним Романчуком став єдиним фіналом на турнірі, який завершився достроково. Уже в третьому раунді боксер, що виступав під українським прапором, у видовищному стилі відправив опонента в нокаут!





Здавалося, що великі шанси на «золото» мав і вже досвідчений на той час український боксер Сіллах, але у категорії до 81 кг у фінальному поєдинку він програв росіянину Артуру Бетербієву. Судді нарахували 34 удари проти 23 на користь нашого північного сусіда. Що стосується програшу трьох Олександрів – Ключка, Стрецького та Усика – у півфіналах російським спортсменам, то спеціалісти нарікали на не зовсім об’єктивне суддівство у цих боях.





Спогадами про турнір поділився генеральний секретар Федерації боксу України Ілля Гурович: «Безперечно чемпіонат Європи-2006 став яскравою віхою в історії українського боксу. У ті роки лідерами у любительському боксі в Європі були росіяни. Але нагороди вони завоювали не лише завдяки таланту та вмінням їхніх спортсменів, але й, так би мовити, «роботі» з суддями, яка відбувалася за лаштунками. Впевнений, що саме цим пояснюється така кількість золотих нагород росіян. Тож у вихованця кременчуцької школи боксу Дениса Пояцики у фіналі був єдиний шанс переграти екс-українця і на той час вже володаря російського паспорту Романчука – відправити його у нокаут. Що він і зробив! Без перебільшення, це блискуче досягнення Дениса та його видатного тренера – Михайла Івановича Мельника, який привів до спортивних вершин чимало своїх учнів».