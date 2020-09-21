Де й о котрій 22 вересня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:32
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
22 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Житлобудівна, 3-25,
- вул. Вагонна, 10-32,
- вул. Кохнівська, 65-108,
- пров. Житлобудівний, 5-20,
- пров. Деповський, 1-16,
- пр. Кохнівський,
- туп. Парковий.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Перемоги, 4-20,
- вул. Першотравнева, 17/2, 19, 21,
- вул. Академіка Маслова, 3, 3а, 4, 6, 8,
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул. Гайдамацька, 25-46,
- вул. Ліщинова, 4-31,
- пров. Пилипа Орлика, 4-10,
- пров. Космонавтів, 1-9,
- пров. Бородинський, 20-31,
- пров. Чорноморський, 4-17,
- пров. Грузинський, 1-10.