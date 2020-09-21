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Де й о котрій 22 вересня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 922

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

22 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Житлобудівна, 3-25,
  • вул. Вагонна, 10-32,
  • вул. Кохнівська, 65-108,
  • пров. Житлобудівний, 5-20,
  • пров. Деповський, 1-16,
  • пр. Кохнівський,
  • туп. Парковий.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Перемоги, 4-20,
  • вул. Першотравнева, 17/2, 19, 21,
  • вул. Академіка Маслова, 3, 3а, 4, 6, 8,
  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Гайдамацька, 25-46,
  • вул. Ліщинова, 4-31,
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10,
  • пров. Космонавтів, 1-9,
  • пров. Бородинський, 20-31,
  • пров. Чорноморський, 4-17,
  • пров. Грузинський, 1-10.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
компанія «Інтера Люкс»

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