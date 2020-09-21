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Кременчук, Спорт, Топ-новость

«Кремінь» поступається «Гірник-Спорту» у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 465

 Дербі Полтавщини відбулося без участі глядачів

Сьогодні, 21 вересня, футбольний клуб «Кремінь» зіграв у Горішніх Плавнях проти місцевого «Гірник-Спорту». Кременчужани поступилися з рахунком - 2:0.


«Гірник-Спорт» - «Кремінь» - 2:0

Голи: Батюшин 65, Герт 80

«Гірник-Спорт»: Ситников Шопін Калугін Карась Герт Мурза Семенів Чепелюк Батюшин Гоменко Збунь. Запасні: Жмурко Черниш Сухомов Герасимець Твердохліб Малишкін Петрусенко Чередниченко. Головний тренер Ігор Жабченко

«Кремінь»: Олійник Мягков Головко Курелєх Чеботаєв Бичков Геловані Зубков Островський Сорокін Куліш. Запасні: Данкович Закорський Брюхов Бородай Білоус Галата Молько Кривенко Кучеренко. Головний тренер Олександр Головко


Головний арбітр: Артем Михайлюк (Київ)

Асистенти: Богдан Хіміч, Сергій Старча (Київ)

4-й арбітр: Павло Плешко (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Євген Котенко (Суми)  

ФК «Кремінь» у наступному маті прийме «Оболонь» Київ. Гра відбудеться 26 вересня на стадіоні «Кремінь-Арена». За попередньою інформацією вхід на стадіон буде платним і коштуватиме 50 грн.  

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Гірник-Спорт
компанія «Інтера Люкс»

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