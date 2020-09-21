«Історії жінок, які загинули за Україну»: історія Ярослави Никоненко з Миргорода

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Перше відео з проєкту вшанування пам’яті жінок, полеглих у російсько-українській війні присвятили уродженці Миргорода на Полтавщині, старшому солдату Збройних сил України Ярославі Никоненко. Проєкт «Історії жінок, які загинули за Україну» започаткував Жіночий ветеранський рух за підтримки Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Про це повідомляє пресслужба Північно-східного відділу УІНП.





- Цими відео учасниці Жіночого ветеранського руху розповідають про загиблих посестер, з якими товаришували, вчились військовій справі, разом служили у Збройних силах, спільно брали участь у бойових діях на Сході України. Вони не просто пригадують, якими були загиблі посестри, але намагаються пояснити, чому та як вони зробили такий вибір — добровільно піти захищати свій народ, з позиції жінки, яка пішла на війну. Дивіться, знайте, пам’ятайте... Вічна світла пам’ять полеглим, — мовиться на офіційній Фейсбук-сторінці УІНП.









Ярослава Сергіївна Никоненко (25 серпня 1983 - 15 жовтня 2019) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Народилася 1983 року в місті Миргород на Полтавщині. Вона — донька Сергія Никоненка, учасника війни в Афганістані, бійця батальйону «Айдар», який у 2015 році загинув у зоні АТО після обстрілу російськими «Градами» села Трьохізбенка в Луганській області. Посмертно Сергій Никоненко нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.





Від початків російсько-української війни Ярослава разом з батьком та сестрою займалася волонтерством. У 2018 році вступила на військову службу за контрактом — до Окремого президентського полку; старший солдат. Була відряджена в зону боїв.15 жовтня 2019-го загинула в пообідню пору на бойовому посту поблизу міста Мар’їнка — від влучання кулі ворожого російського снайпера у голову. Після прощання у столичній військовій частині похована у Миргороді — поруч із батьком, на Алеї Героїв. Без Ярослави лишилися мама, сестра та донька 2006 р.н.Указом Президента України № 804/2019 від 5 листопада 2019 року за «особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, зразкове виконання військового обов’язку» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).