Хокеїсти «Кременчука» - перші фіналісти плей-офф чемпіонату

Сьогодні, 20:21 Переглядів: 244

Хокейний клуб «Кременчук» після четвертої перемоги над білоцерківським «Білим Барсом» вийшов у фінал чемпіонату. У фіналі кременчуцький клуб зустрінеться з переможцем пари "Дніпро" - "Донбас".





«Кременчук» за всю свою історію тричі виходив у фінал української першості, а взагалі кременчуцький клуб отримував медалі в кожному чемпіонаті, в якому команда брала участь.





Другий фіналіст змагань визначиться в парі «Донбас» - «Дніпро». На даний момент рахунок у півфінальній серії між цими клубами становить 2: 1 на користь донецького клубу.





Відзначимо, що перший матч фіналу відбудеться через два дні після закінчення останньої серії 1/2 фіналу.