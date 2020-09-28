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Хокеїсти «Кременчука» - перші фіналісти плей-офф чемпіонату

Сьогодні, 20:21 Переглядів: 244

 

Кременчужани втретє вийшли у фінал

Хокейний клуб «Кременчук» після четвертої перемоги над білоцерківським «Білим Барсом» вийшов у фінал чемпіонату. У фіналі кременчуцький клуб зустрінеться з переможцем пари "Дніпро" - "Донбас". 


«Кременчук» за всю свою історію тричі виходив у фінал української першості, а взагалі кременчуцький клуб отримував медалі в кожному чемпіонаті, в якому команда брала участь.


Другий фіналіст змагань визначиться в парі «Донбас» - «Дніпро». На даний момент рахунок у півфінальній серії між цими клубами становить 2: 1 на користь донецького клубу.


Відзначимо, що перший матч фіналу відбудеться через два дні після закінчення останньої серії 1/2 фіналу.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Білий Барс
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