У Кременчуці пенсіонерка померла від COVID-19

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 553

Сьогодні, 29 вересня, у Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків захворюванняна коронавірус. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Захворіли чотири жінки 20, 36, 74 та 78 років та один чоловік 42 років, також захворіла дитина 14 років. Один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. П'ятеро - лікуються в інфекційному відділенні.



По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужали 10 осіб.



На жаль, маємо один летальний випадок. Померла 71 - річна жінка.