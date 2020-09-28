Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна201305
Кременчук257
Хворі:
Україна108856
Кременчук63
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Кременчук8
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці пенсіонерка померла від COVID-19

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 553

 

Загалом у місті 6 нових випадків захворювання

Сьогодні, 29 вересня, у Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків захворюванняна коронавірус. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


Захворіли чотири жінки 20, 36, 74 та 78 років та один чоловік 42 років, також захворіла дитина 14 років. Один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. П'ятеро - лікуються в інфекційному відділенні.


По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужали 10 осіб.


На жаль, маємо один летальний випадок. Померла 71 - річна жінка.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус карантин
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