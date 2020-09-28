Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна201305
Кременчук257
Хворі:
Україна108856
Кременчук63
Одужало:
Україна88453
Кременчук186
Померло:
Україна3996
Кременчук8
Кременчук

Вперше білоруський тролейбус поїхав через Крюківський міст на правобережжя Кременчука

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 875

 

Обіцяють, що на наступному тижні 4 нових тролейбуси №26 А+ ходитимуть від Молодіжного до Крюкова

29 вересня у тестовому режимі запустили білоруський тролейбус на автономному ходу через Крюківський міст на правобережжя Кременчука. Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, новий маршрут – від Молодіжного до Крюкова – назвали №26 А+.


Вже на наступному тижні 4 нових тролейбуси №26 А+ ходитимуть цим маршрутом. Лівобережну частину маршруту «гранатові красені» будуть рухатися з приєднанням до контактної мережі, а на правому березі поїдуть на акумуляторних батареях.


Вартість проїзду буде такою, як і на інших тролейбусних маршрутах міста – 2 грн, пільговики зможуть їздити безкоштовно.


Всього на Крюків планують пустити 8 тролейбусів на автономному ходу.

5
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: троллейбусы Крюков Крюковский мост Молодежный
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх