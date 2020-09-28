Вперше білоруський тролейбус поїхав через Крюківський міст на правобережжя Кременчука

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 875

Обіцяють, що на наступному тижні 4 нових тролейбуси №26 А+ ходитимуть від Молодіжного до Крюкова

29 вересня у тестовому режимі запустили білоруський тролейбус на автономному ходу через Крюківський міст на правобережжя Кременчука. Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, новий маршрут – від Молодіжного до Крюкова – назвали №26 А+.





Вже на наступному тижні 4 нових тролейбуси №26 А+ ходитимуть цим маршрутом. Лівобережну частину маршруту «гранатові красені» будуть рухатися з приєднанням до контактної мережі, а на правому березі поїдуть на акумуляторних батареях.





Вартість проїзду буде такою, як і на інших тролейбусних маршрутах міста – 2 грн, пільговики зможуть їздити безкоштовно.





Всього на Крюків планують пустити 8 тролейбусів на автономному ходу.