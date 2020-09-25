До Кременчука прибули з Білорусі тролейбуси на автономному ходу

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25 вересня перші тролейбуси на автономному ходу прибули до Кременчука з Білорусі. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука з посиланням на міського голову міста Віталія Малецького.









Найближчим часом, після проведення пусконалагоджувальних робіт та обкатки, машини вийдуть на маршрут. Ці тролейбуси будуть з’єднувати Крюків з центром Кременчука. Важливо, що на правому березі вони зможуть проходити весь маршрут без приєднання до контактної мережі, а на лівому - підключатися до проводів і заряджатися на ходу.





За п’ять років у Кременчуці замінили 40 тролейбусів, ще 8 найближчим часом приступлять до роботи на міських маршрутах.



