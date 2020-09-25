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До Кременчука прибули з Білорусі тролейбуси на автономному ходу

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 019

  

Вперше в історії незалежної України тролейбус з’єднає правобережну та лівобережну частини Кременчука

25 вересня перші тролейбуси на автономному ходу прибули до Кременчука з Білорусі. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука з посиланням на міського голову міста Віталія Малецького. 


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Найближчим часом, після проведення пусконалагоджувальних робіт та обкатки, машини вийдуть на маршрут. Ці тролейбуси будуть з’єднувати Крюків з центром Кременчука. Важливо, що на правому березі вони зможуть проходити весь маршрут без приєднання до контактної мережі, а на лівому - підключатися до проводів і заряджатися на ходу.


 

За п’ять років у Кременчуці замінили 40 тролейбусів, ще 8 найближчим часом приступлять до роботи на міських маршрутах.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: тролейбус троллейбус Крюков
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