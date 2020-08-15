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Гранатові красені не можуть доїхати до Кременчука через протести в Білорусі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 683 Коментарів: 1

 

До міста має приїхати 8 одиниць транспорту

У Білорусі виготовили першу партію тролейбусів на автономному ходу для Кременчука. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


На підприємстві «Бєлкоммунмаш» виготовили для Кременчука першу партію дванадцятиметрових тролейбусів на автономному ходу. Всього їх замовлено 8 одиниць, наразі повністю готові до відправки у Кременчук - 4.


Тролейбуси мали б надійти до міста найближчим часом, але через складну політичну ситуацію у Республіці Білорусь, їх відправлення з заводу–виробника дещо затримується.


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Як зазначає міський голова Віталій Малецький, саме ці тролейбуси курсуватимуть через Крюківський міст, вони мають забезпечити нормальне транспортне сполучення між лівобережною і правобережною частинами міста. 


Варто зазначити, що подібний електротранспорт виробництва «Бєлкоммунмаш» успішно експлуатується в білоруських містах Гродно, Вітебськ, Гомель, а також в українських – Івано-Франківську, Одесі, Дніпрі. Вони зручні як в обслуговуванні так і для пасажирів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: тролейбус Білорус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Airbag350:
Сьогодні, 11:22

Перед выборами и тралебасики заедут). А еще Малецкий начнет кричать , что он мост строит для города. Так вот, спросите у него как он выступал против строительства моста пару лет назад). А перед выборами прохавал тему). Мост будет, только заслуги Малецкого в этом нет!!!


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