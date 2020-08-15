Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
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Україна40245
Кременчук16
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Україна47430
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу коронавірус виявили у 1616 людей, на Полтавщині – у 8

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 313

 

Усього у нашій країні за вказаний період одужав 761 пацієнт

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 1616 людей, на Полтавщині – у 8.


За даними МОЗ, станом на 9.00 18 серпня у нашій країні нараховують 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало (зокрема, за добу 761 людина). Загалом провели 1 315 409 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3272 випадки;
  • Волинська область — 4792 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1772 випадки;
  • Донецька область — 1100 випадків;
  • Житомирська область — 2497 випадків;
  • Закарпатська область — 6435 випадків;
  • Запорізька область — 1154 випадки;
  • Івано-Франківська область — 6959 випадків;
  • Кіровоградська область — 746 випадків;
  • м. Київ — 10 730 випадків;
  • Київська область — 4620 випадків;
  • Львівська область — 12 260 випадків;
  • Луганська область — 185 випадків;
  • Миколаївська область — 832 випадки;
  • Одеська область — 5158 випадків;
  • Полтавська область — 565 випадків;
  • Рівненська область — 7828 випадків;
  • Сумська область — 966 випадків;
  • Тернопільська область — 3902 випадки;
  • Харківська область — 6360 випадків;
  • Херсонська область — 304 випадки;
  • Хмельницька область — 1628 випадків;
  • Чернівецька область — 7954 випадки;
  • Черкаська область — 1167 випадків;
  • Чернігівська область — 1250 випадків.


 

Як сповістила Полтавська ОДА, за вказаний період на Полтавщині діагноз COVID-19 поставили 8 людям:

  • 4 нові випадки – у Полтаві;
  • по одному випадку у Кременчуці, Полтавському районі, Миргородському районі, на Диканщині.

Наразі одужали вже 402 жителі нашої області, продовжують лікування 140 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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