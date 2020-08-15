В Україні за добу коронавірус виявили у 1616 людей, на Полтавщині – у 8

Усього у нашій країні за вказаний період одужав 761 пацієнт
В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 1616 людей, на Полтавщині – у 8.
За даними МОЗ, станом на 9.00 18 серпня у нашій країні нараховують 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало (зокрема, за добу 761 людина). Загалом провели 1 315 409 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3272 випадки;
- Волинська область — 4792 випадки;
- Дніпропетровська область — 1772 випадки;
- Донецька область — 1100 випадків;
- Житомирська область — 2497 випадків;
- Закарпатська область — 6435 випадків;
- Запорізька область — 1154 випадки;
- Івано-Франківська область — 6959 випадків;
- Кіровоградська область — 746 випадків;
- м. Київ — 10 730 випадків;
- Київська область — 4620 випадків;
- Львівська область — 12 260 випадків;
- Луганська область — 185 випадків;
- Миколаївська область — 832 випадки;
- Одеська область — 5158 випадків;
- Полтавська область — 565 випадків;
- Рівненська область — 7828 випадків;
- Сумська область — 966 випадків;
- Тернопільська область — 3902 випадки;
- Харківська область — 6360 випадків;
- Херсонська область — 304 випадки;
- Хмельницька область — 1628 випадків;
- Чернівецька область — 7954 випадки;
- Черкаська область — 1167 випадків;
- Чернігівська область — 1250 випадків.
Як сповістила Полтавська ОДА, за вказаний період на Полтавщині діагноз COVID-19 поставили 8 людям:
- 4 нові випадки – у Полтаві;
- по одному випадку у Кременчуці, Полтавському районі, Миргородському районі, на Диканщині.
Наразі одужали вже 402 жителі нашої області, продовжують лікування 140 людей.