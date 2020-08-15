В Україні за добу коронавірус виявили у 1616 людей, на Полтавщині – у 8

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Усього у нашій країні за вказаний період одужав 761 пацієнт

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 1616 людей, на Полтавщині – у 8.





За даними МОЗ, станом на 9.00 18 серпня у нашій країні нараховують 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало (зокрема, за добу 761 людина). Загалом провели 1 315 409 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3272 випадки;

Волинська область — 4792 випадки;

Дніпропетровська область — 1772 випадки;

Донецька область — 1100 випадків;

Житомирська область — 2497 випадків;

Закарпатська область — 6435 випадків;

Запорізька область — 1154 випадки;

Івано-Франківська область — 6959 випадків;

Кіровоградська область — 746 випадків;

м. Київ — 10 730 випадків;

Київська область — 4620 випадків;

Львівська область — 12 260 випадків;

Луганська область — 185 випадків;

Миколаївська область — 832 випадки;

Одеська область — 5158 випадків;

Полтавська область — 565 випадків;

Рівненська область — 7828 випадків;

Сумська область — 966 випадків;

Тернопільська область — 3902 випадки;

Харківська область — 6360 випадків;

Херсонська область — 304 випадки;

Хмельницька область — 1628 випадків;

Чернівецька область — 7954 випадки;

Черкаська область — 1167 випадків;

Чернігівська область — 1250 випадків.





Як сповістила Полтавська ОДА, за вказаний період на Полтавщині діагноз COVID-19 поставили 8 людям:

4 нові випадки – у Полтаві;

по одному випадку у Кременчуці, Полтавському районі, Миргородському районі, на Диканщині.

Наразі одужали вже 402 жителі нашої області, продовжують лікування 140 людей.