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Надзвичайні новини

На Полтавщині 12 років тюрми присудили чоловіку, який убив свою матір

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 133 Коментарів: 1

Чоловік ударив матір кулаком в голову. Та впала і померла. Через декілька діб син перетягнув тіло в комору. Правоохоронців викликали сусіди, які почули трупний запах

Колегія суддів Октябрського районного суду винесла вирок чоловіку, якого визнали винним в умисному вбивстві. Воно сталося 19 травня минулого року у квартирі. Чоловік кулаком двічі ударив матір в голову, чим причинив тяжкі тілесні ушкодження:

  • закриту черепно-мозкову травму;
  • забиту рану лівої надбрівної дуги;
  • лінійний перелом лобної кістки зліва та лінійний перелом правої гілки нижньої щелепи;
  • крововилив у м'які покрови голови лівої лобно-скроневої ділянки;
  • крововилив під тверду мозкову оболонку в лобній та лівій скроневій ділянках;
  • крововилив під м'які мозкові оболонки.

Ці травми виявилися несумісні з життям, тому стара жінка померла на місці.



Що сказав син

Обвинувачений свою вину не визнав. Розповів, що в день вбивства під час спільного вживання їжі виник конфлікт на побутовому ґрунті. У цей час матір сиділа на дивані, а він на стільці навпроти неї.


Під час конфлікту чоловік один раз ударив матір в лоб, від чого остання з положення сидячи впала на диван та сильно вдарилася головою об стіну. Потім ще раз ударив кулаком в плече. Після чого пішов з квартири, залишивши матір на дивані, яка не говорила та не рухалась. При цьому матері допомоги не надав, а зачинив її зовні на ключ та пішов звідти.


Повернувся через два-три дні додому та виявив, що матір померла на тому ж дивані у схожому положенні. Квартирою ширився трупний запах, тому ночував він у іншому місці.



30 травня він перетягнув труп матері до комори. Про те, що жінка мертва, нікому не повідомляв до тих пір, доки трупний запах стало чутно вже у під'їзді будинку. Коли прибули правоохоронці, своїм ключем відімкнув їм квартиру та повідомив, що його мати померла.


Умислу на вбивство своєї матері у нього не було, він їй заподіяв лише один удар в голову. В останньому слові обвинувачений не виключав, що своїм ударом заподіяв смерть матері, про що жалкував.


З матеріалів справи стало відомо, що поліцію відділення №2 Кременчуцького відділу поліції викликали сусіди, які почули трупний запах з квартири. На суді свідки зазначили, обвинувачений зловживав спиртними напоями, бив матір. Сусіди неодноразово викликали поліцію.



Вирок суду

Чоловіка визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Покарання - 11 років позбавлення волі.


До вказаного терміну приєднали невідбуте покарання за вироком Комсомольського міського суду Полтавської області від 15 січня 2018 року у виді 2 років обмеження волі, які перевели в 1 рік позбавлення волі. Остаточне покарання - 12 років тюрми.


У строк покарання зарахували термін перебування під вартою із 30 травня 2019 року до 13 серпня 2020 року.


Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство син мать
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

433
БРАТ:
Сьогодні, 12:27

дивне у нас правосуддя... брат вбив барата- 7 років, тут - 12 років. І там і тут- вбивство!

 

Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! (с)


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