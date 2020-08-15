Біленький: «Мета «Довіри» – створити найбільшу фракцію в Полтавській облраді»

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 313

Партія «Довіра» розраховує на велике представництво у Полтавській обласній раді за результатами місцевих виборів 2020 року.

Про це у інтерв’ю заявив один з лідерів партії, нинішній голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

«Якщо говорити про обласну раду, то головна інтрига для нас — чи вдасться створити найбільшу політичну фракцію, обігнавши «Слугу народу». Усі передумови для такого оптимізму в нас є», - прогнозує Олександр Біленький.





Він не має сумнівів у перемозі на виборах більшості кандидатів на міських голів, які братимуть участь у виборчій кампанії від партії «Довіра».





«Їх шанси високі й соціологія це підтверджує», - зазначає Біленький.





На думку Олександра Біленького, коли буде офіційно оголошено список партії «Довіра» до органів місцевого самоврядування, ця нова політична сила може кардинально змінити електоральні «розклади» та стати серйозною альтернативою чинним політичним гравцям в Полтавській області.





Олександр Біленький також запевнив, що «Довіра» буде висувати своїх кандидатів на посади мерів Полтави та Кременчука.





«Це будуть достойні люди. Але на все свій час», - резюмував політик.