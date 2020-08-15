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Культура, Топ-новость, Полтавщина

На Полтавщині газовики знищують скіфське городище

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 906

 

Знищено більше 10 тис кв м культурної спадщини

У Миргородському районі біля смт Комишня знищується унікальне за збереженістю городище скіфського часу, повідомляє на свої сторінці у Facebook Охоронна археологічна служба України.


Роботами з будівництва свердловини 60 Комишнянського НГКР, які виконує Філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» вже знищено більше 10 тис кв м об'єкта культурної спадщини. Більш ніж 200 м валу зрівняні з землею, а рів засипано! 

 

Попри те, що археологами на зруйнованій частині городища вже було зібрано виразні фрагменти ліпних посудин, побутових речей та зброї доби раннього заліза, газовики заперечують факт руйнування пам’ятки. Вчора, 17 серпня, представники «Укргазвидобування» не допустили для проведення досліджень групу археологів та викликали озброєну охорону.

 

- З подій що відбуваються стає зрозумілим, що забудовник не налаштований до конструктивного діалогу, а правоохоронні органи не квапляться виконувати свою роботу, тож запобігти подальшому руйнуванню може лише широкий суспільний резонанс, - йдеться у повідомленні охоронної археологічної служби.


 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: facebook.com
Теги: археологи газовая скважина скифское золото конфликт
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