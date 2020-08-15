Жителі Кременчука та Горішніх Плавнів продовжують віддавати гроші «банківським працівникам»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 563 Коментарів: 2

Люди розповідають свої персональні дані невідомим особам, після чого з їхніх банківських карт зникають гроші

Кременчужани та плавнівці продовжують втрапляти в пастки банківських аферистів. Кременчуцький відділ поліції розповідає про випадки, коли люди стають жертвами шахраїв.

13 серпня до 68-річної кременчужанки зателефонувала невідома особа, яка назвалася працівником служби безпеки банку. Банківський працівник повідомив, що пенсіонерці потрібно назвати код, який їй зараз надійде в смс. Після цього з її банківської картки зняли 743 грн.

16 серпня до 59-річного жителя Кременчука зателефонував «працівник банку», який запропонував надати послуги. Після розмови з банківської карти чоловіка зникло 17,5 тисяч гривень.

16 серпня 61-річна жінка після розмови з «працівником банку» залишилася без майже 32 тисяч гривень.

16 серпня 70-річна жителька Горішніх Плавнів назвала телефоном свої персональні дані особі, яка назвалася банківським працівником. У результаті шахраї викрали 10 тисяч гривень.

Нагадаймо, що справжній банківський працівник не запитує:

пін-код до карти;

термін дії карти;

CVV-код карти.

Не варто повідомляти коди, що надходять в смс-повідомленнях, невідомим людям. Інформацію про рух коштів та інші дані щодо банківської карти варто дізнаватися виключно за допомогою офіційних номерів гарячих ліній. Наприклад, для тримачів карт «Приватбанку» це 3700.





Якщо вам телефонують невідомі особи, які називаються банківськими працівниками, припиніть розмову та подзвоніть на офіційний номер гарячої лінії.