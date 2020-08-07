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Кременчук, Політика

«У Молодєчно теж приїздив ОМОН, хоча у нас протести не проходили»: Білорусь огорнули протести після виборів Президента (18+)

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 1 939 Коментарів: 11

 

Після закриття виборчих дільниць білоруси вийшли на вулиці, щоб захистити своє право на волевиявлення

Вчора, 9 серпня, відбулися вибори Президента Білорусі. Після оголошення попередніх результатів виборів президента країни люди вийшли на вулиці. За даними державного екзитполу, чинний глава Олександр Лукашенко перемагає з результатом у майже 80%. Спостерігачі на виборах заявляли про численні порушення, а альтернативний підрахунок голосів говорить про перемогу опозиційної кандидатки - Світлани Тіхановської.


Зібрання людей переросли в сутички з правоохоронцями й військовими: в хід пішли світлошумові гранати, сльозогінний газ і водомети. У Мінську демонстрантів відтіснили із центру міста, тоді як подекуди (як-от у Жодіно й Кобрині) спецслужбовці пристали на бік протестувальників. Затриманих на акціях уже понад 100, повідомляє правозахисний центр «Вясна». Також за інформацією провозахисного центру є один загиблий, який помер після наїзду автівки. У той же час у Міністерстві внутрішніх справ інформацію про загиблого протестувальника заперечують.


 


«ТелеграфЪ» зв'язався з білорусом Мікітою, щоб дізнатися яка зараз ситуація в країні.


- Інтернету немає, лише зараз (9.30, - авт.) зміг зайти у соцмережі, наче є інформація про одного загиблого протестувальника. Вчора у Молодєчно (75 км від Мінська, - авт.) теж приїздив ОМОН, били людей на вулицях, хоча у нас протести не проходили, - розповів ТЪ Мікіта з Молодєчно.


 


На тлі протестів опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська закликала правоохоронців та військових зупинити насильство та «пам’ятати про те, що вони частина народу».


Уже зранку Слідчий комітет повідомив про відкриття кримінальних справ через масові протести. Там кажуть, що протестувальники вчиняли насильство до правоохоронців, проте про дії самих правоохоронців не згадують. Також офіційно не повідомили про кількість затриманих протестувальників.


 


Сьогодні зранку чинний голова Білорусі Олександр Лукашенко, який після голосування зник з медіапростору, зробив заяву. «Політика одна повинна бути - люди» - сказав Лукашенко й закликав не провокувати в інтернеті та не валити владу.


- Ждете чтобы я или кто-то другой на колени встанет и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого... Ведите себя по закону. Будете вести себя по закону, у вас претензий к нам не будет, - заявив Олександр Лукашенко.


Китай і Росія вже відреагували на результати виборів - Сі Цзіньпін та Путін привітали Лукашенка з перемогою. Тим часом Президент України Володимир Зеленський закликав білорусів до переговорів та відмови від насильства.

15
Автор: Альона Душенко
Теги: Білорусь протесты вибори
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 11

3 406
Daniel Mroz:
Сьогодні, 11:59

Та ну на фіг, 80% не накрутиш з 3% ,як вони розповідають. Он при Кучмі в 2004 р. Януковичу приблизно +5-10% накрутили і то з яким трудом. А в Кучми адмінресурс тоді був не слабший, чим у батьки Луки. І Кучма тоді зі своїми 10% рейтингу хрєн пішов на вибори, хо КСУ йому і дозволив третій термін, бо ще з розуму не вижив і розумів, що з 10% ти хрєн що натягнеш.  Приємника вибрав невдало, ну то вже інша історія


26 9
908
jondin:
Сьогодні, 12:05

в Хабаровске по закону ходят бродят уже почти месяц и толку 0.


8 9
637
The best:
Сьогодні, 12:07

Ну,когда на одном курорте в Украине,проживали и "отдыхали"с беларусами,то они откровенно рассказывали мне,т.к.сами были в изберательных комиссиях,а одна "подруга"ее даже возглавляла,что в Беларуси даже никто никаких голосов не считает,а пишут итог,какой им скажут.

22 11
340
Fedyaev_D:
Сьогодні, 12:56

А почему нет у статьи возможности минусовать. Мне лично не нравится однобокость представления информации. какой-то микита комуто позвонил- опять бъют бедных студентов, мешают демократии. А по факту несколько тысяч белоруссов не согласны с выбором большинства. Я надеюсь повторения нашего переворота не состоится в Белоруссии


25 23
942
Вольвовод:
Сьогодні, 13:07

Не дал слабину, нагнал ОМОН и зачистил площадь от псевдопатриотов. Если Лукашенко уйдет, Беларусь скорее всего ожидает потеря суверенитета, тотальная белорусизация с запретом русского языка, доминирующее положение купленных националистических бандформирований, полное  внешнее управление и в итоге развал. Всё  как в отсталых примитивных странах, оставшихся только на карте Мира.

Лукашенко молодец, спас страну от попыток захвата власти через признание выборов якобы нечестными. Дубинка и слезоточивый газ напомнили патриотам и студентам о существовании Законов в стране.


23 26
2 197
evil:
Сьогодні, 13:54

Цитата: Вольвовод
Беларусь скорее всего ожидает потеря суверенитета, тотальная белорусизация с запретом русского языка

crfpjxysq ljk,jt,

 

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ! 


12 12
380
Pereselenets:
Сьогодні, 14:00

Цитата: Вольвовод

Не дал слабину, нагнал ОМОН и зачистил площадь от псевдопатриотов. Если Лукашенко уйдет, Беларусь скорее всего ожидает потеря суверенитета, тотальная белорусизация с запретом русского языка, доминирующее положение купленных националистических бандформирований, полное  внешнее управление и в итоге развал. Всё  как в отсталых примитивных странах, оставшихся только на карте Мира.

Лукашенко молодец, спас страну от попыток захвата власти через признание выборов якобы нечестными. Дубинка и слезоточивый газ напомнили патриотам и студентам о существовании Законов в стране.

Те, кто любят сильный кнут, часто оказываются  в списке его жертв. Терпилы и рабы завидуют свободным, думающим людям. А проблема Украины в том, что протестующие на Майдане на самом деле не добились своей цели - "элита" осталась практически та же.


15 8
1 642
mangust-1:
Сьогодні, 14:48

Цитата: The best
в Беларуси даже никто никаких голосов не считает,а пишут итог,какой им скажут.

Це речення залишилось непоміченим вольвоаналітиками.Мабуть,в методичці немає розяснення.

Браттям-білорусам бажаю перемоги.Добре вже те,що вони зрушили з місця.Кремлівському обкому показали,що будуть відстоювати демократичні вибори.

Чекаємо офіційного оприлюднення незалежними спостерігачами результатів паралельного підрахунку.


9 12
428
Trik-Trak:
Сьогодні, 15:30

Цитата: The best
Ну,когда на одном курорте в Украине,проживали и "отдыхали"с беларусами,то они откровенно рассказывали мне,т.к.сами были в изберательных комиссиях,а одна "подруга"ее даже возглавляла,что в Беларуси даже никто никаких голосов не считает,а пишут итог,какой им скажут.

И почему мы должны вам или этой "подруге" верить? Может, у неё с головой не всё в порядке и она возглавляла комиссию исключительно в своём воображении. Неужели ни одного сочувствующего оппозиции не было в избирательных комиссиях? Это очень странно, ведь как заявляет оппозиция, среди белорусов подавляющее большинство её сторонников. Так пусть выкладывают видео, на которых комиссиям даётся указание "писать итог, какой скажут".


5 6
967
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 16:40

в диктаторских странах сценарий развития событий всегда одинаков. Результат зависит от массовости. Вышел бы в Беларуси миллион на улицы, диктатор не потянул бы. В Украине диктатура не прошла, потому что овощ был только начинающим диктаротом,  тупым и сцыкливым.
Путлер и лукашенко кончат плохо в любом случае рано или поздно.. хусейн и каддафи ждут этих в свою компанию.


4 0
942
Вольвовод:
Сьогодні, 16:41

Привыкли на горло брать, устраивать несанкционированные митинги. Чуть-что не по ихнему - сразу фаера горящие, ор выше гор, крики "Ганьба!" и "Зрада!", горящие покрышки. Прям средневековье какое-то. Все свои претензии решайте в установленном законом порядке через суд, а не митинговать ходите чтоб на глотку взять. Давно уже известно, что глобальные митинги бесплатными не бывают и подогреваются деньгами. Следовательно, показушный патриотизм имеет свою цену в денежном эквиваленте. Из этого и нужно исходить: проплаченные псевдопатриоты на любых проплаченных акциях - это зло для государства.


1 8

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