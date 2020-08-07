«У Молодєчно теж приїздив ОМОН, хоча у нас протести не проходили»: Білорусь огорнули протести після виборів Президента (18+)

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 1 939 Коментарів: 11

Після закриття виборчих дільниць білоруси вийшли на вулиці, щоб захистити своє право на волевиявлення

Вчора, 9 серпня, відбулися вибори Президента Білорусі. Після оголошення попередніх результатів виборів президента країни люди вийшли на вулиці. За даними державного екзитполу, чинний глава Олександр Лукашенко перемагає з результатом у майже 80%. Спостерігачі на виборах заявляли про численні порушення, а альтернативний підрахунок голосів говорить про перемогу опозиційної кандидатки - Світлани Тіхановської.





Зібрання людей переросли в сутички з правоохоронцями й військовими: в хід пішли світлошумові гранати, сльозогінний газ і водомети. У Мінську демонстрантів відтіснили із центру міста, тоді як подекуди (як-от у Жодіно й Кобрині) спецслужбовці пристали на бік протестувальників. Затриманих на акціях уже понад 100, повідомляє правозахисний центр «Вясна». Також за інформацією провозахисного центру є один загиблий, який помер після наїзду автівки. У той же час у Міністерстві внутрішніх справ інформацію про загиблого протестувальника заперечують.









«ТелеграфЪ» зв'язався з білорусом Мікітою, щоб дізнатися яка зараз ситуація в країні.

- Інтернету немає, лише зараз (9.30, - авт.) зміг зайти у соцмережі, наче є інформація про одного загиблого протестувальника. Вчора у Молодєчно (75 км від Мінська, - авт.) теж приїздив ОМОН, били людей на вулицях, хоча у нас протести не проходили, - розповів ТЪ Мікіта з Молодєчно.









На тлі протестів опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська закликала правоохоронців та військових зупинити насильство та «пам’ятати про те, що вони частина народу».





Уже зранку Слідчий комітет повідомив про відкриття кримінальних справ через масові протести. Там кажуть, що протестувальники вчиняли насильство до правоохоронців, проте про дії самих правоохоронців не згадують. Також офіційно не повідомили про кількість затриманих протестувальників.









Сьогодні зранку чинний голова Білорусі Олександр Лукашенко, який після голосування зник з медіапростору, зробив заяву. «Політика одна повинна бути - люди» - сказав Лукашенко й закликав не провокувати в інтернеті та не валити владу.





- Ждете чтобы я или кто-то другой на колени встанет и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого... Ведите себя по закону. Будете вести себя по закону, у вас претензий к нам не будет, - заявив Олександр Лукашенко.





Китай і Росія вже відреагували на результати виборів - Сі Цзіньпін та Путін привітали Лукашенка з перемогою. Тим часом Президент України Володимир Зеленський закликав білорусів до переговорів та відмови від насильства.