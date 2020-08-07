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Кременчук, Культура

У Кременчуці презентують мандрівну фотовиставку з міжнародних молодіжних обмінів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 329

 

До неї увійшли 40 світлин з проєктів Erasmus+ Молодь та Європейський корпус солідарності

Кременчук став одним із шести міст України, де покажуть мандрівну виставку світлин. Про захід, що відбудеться 13 серпня, повідомили у ГО «Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський клуб».

 

Знімки збирали серед українських громадських організацій і молоді, яка брала участь у програмах Європейського Союзу. Erasmus+ та Європейський корпус солідарності — це програми ЄС, завдяки яким українська молодь разом із ровесниками з усієї Європи може взяти участь у міжнародних обмінах, тренінгових курсах або поїхати волонтером за кордон. 

 

У 2020 році завершується черговий семилітній цикл цих програм. Попереду нові можливості та розширення напрямків, а нині українські громадські організації об’єдналися, аби підбити підсумки та згадати роки Erasmus+ та Європейського корпусу солідарності в Україні. 

 

40 світлин — це десятки проєктів і організацій, кілька сотень активних молодих людей, нові ідеї та навички, європейський досвід, зміна світогляду й особистісний вплив на кожного, хто є причетним до Erasmus+.

 

Під час презентації в Кременчуці заплановано: 

  • виступи учасників поїздок та їх організаторів
  • майстерні та активності від учасників волонтерських програм (майстерні з фотографування на плівку, з приготування десертів, настільні ігри)
  • кава-брейк та музичні виступи.

Організатори запрошують на презентацію активну молодь, представників громадських організацій, колишніх випускників програм Erasmus+ Молодь та Європейський корпус солідарності. 

 

Місце проведення: Кременчук, вул. Софіївська, 36-Б, «Простір ідей» (вхід з двору).


Дата та початок заходу: 13 серпня 18:00

 

Важливо! Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог, обов'язкові медична маска чи респіратор для входу в приміщення. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: виставка фотовиставка Європейський клуб
компанія «Інтера Люкс»

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