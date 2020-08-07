Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Надзвичайні новини

За ніч патрульні Кременчука виявили трьох нетверезих водіїв

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 748 Коментарів: 2

Керманичі отримали протокол за порушення ст. 130 КУпАП

За ніч на 10 серпня патрульні виявили на вулицях Кременчука трьох нетверезих водіїв.


Близько 2.00 на вулиці Першотравневій копи зупинили ВАЗ-21013. 58-річний водій керував автівкою без ввімкненого світла фар та з ознаками алкогольного сп'яніння.


 


Близько 3.00 на тій же вулиці виявили водія Daewoo Nubira, який керував автомобілем із порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм виникла підозра, що керманич нетверезий.


 


На вулиці Європейській близько 5.00 помітили порушника правил дорожнього руху на автівці Opel Vectra. Патрульна поліція повідомила, що у 21-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.


 


Від проходження подальшого огляду на стан сп'яніння всі водії категорично відмовилися. Охоронці порядку склали на водіїв адмінматеріали: за ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння) КУпАП та постанови.

4
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель пьянство за рулем
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

911
Angel737:
Сьогодні, 12:59

Похвально! Молодцы Патрульные!


2 0
328
gansit:
Сьогодні, 15:13

Вообще не хотят работать,три водителя и три ушатанных авто,а где протоколы на новенькие авто,или там типа бухие не ездят.


1 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх