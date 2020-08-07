За ніч патрульні Кременчука виявили трьох нетверезих водіїв

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 748 Коментарів: 2

За ніч на 10 серпня патрульні виявили на вулицях Кременчука трьох нетверезих водіїв.





Близько 2.00 на вулиці Першотравневій копи зупинили ВАЗ-21013. 58-річний водій керував автівкою без ввімкненого світла фар та з ознаками алкогольного сп'яніння.









Близько 3.00 на тій же вулиці виявили водія Daewoo Nubira, який керував автомобілем із порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм виникла підозра, що керманич нетверезий.









На вулиці Європейській близько 5.00 помітили порушника правил дорожнього руху на автівці Opel Vectra. Патрульна поліція повідомила, що у 21-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.









Від проходження подальшого огляду на стан сп'яніння всі водії категорично відмовилися. Охоронці порядку склали на водіїв адмінматеріали: за ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння) КУпАП та постанови.