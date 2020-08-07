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Кременчук, Споживач

Ось для кого знизиться тариф: лише у 8 будинках співвласники уклали нові договори з КП «Теплоенерго»

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 1 205

 

Для інших споживачів діятимуть «старі» тарифи

За даними комунального підприємства «Теплоенерго», лише у 8 будинках із 326, які обслуговує підприємство, співвласники уклали нові договори на послуги, як це передбачає закон «Про житлово-комунальні послуги».

 

Нагадаємо, відповідно до нового закону, змінюються підхід до тарифів та назви послуг (замість централізованого опалення — постачання теплової енергії; замість централізованого гарячого водопостачання — централізоване постачання гарячої води). Тарифи, обраховані за новою методикою, можуть бути введені в дію після укладення нових договорів.

 

Новий закон передбачає для співвласників багатоквартирних будинків на вибір чотири форми договорів з постачальником тепла:

  • з індивідуальним споживачем;
  • з індивідуальним споживачем (з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж);
  • колективний договір (можливе укладення навіть без створення ОСББ);
  • договір з колективним споживачем (ОСББ). 

При укладенні колективних форм договорів не стягується плата за абонентське обслуговування, а вона складе 10,15 грн з одного абонента на місяць.


Нові договори на компослуги: як кременчужанам визначитися, що вигідніше

 

КП «Теплоенерго» вже обрахувало нові тарифи та провело інформування з цього приводу. Для тих, хто не укладе нові угоди, діятимуть старі тарифи, і вони вищі — на теплову енергію — на 8,9%; на гарячу воду — на 13%. Наразі нові тарифи очікують затвердження виконкомом. Вони обраховані з урахуванням зниження вартості покупного тепла від ПАТ КВБЗ, що використовується для опалення Раківки.


Кременчуцьке «Теплоенерго» зовсім трохи знизить тарифи на опалення та гарячу воду


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Теплоенерго тариф договір компослуги
компанія «Інтера Люкс»

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