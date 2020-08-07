Ось для кого знизиться тариф: лише у 8 будинках співвласники уклали нові договори з КП «Теплоенерго»

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 1 205

За даними комунального підприємства «Теплоенерго», лише у 8 будинках із 326, які обслуговує підприємство, співвласники уклали нові договори на послуги, як це передбачає закон «Про житлово-комунальні послуги».

Нагадаємо, відповідно до нового закону, змінюються підхід до тарифів та назви послуг (замість централізованого опалення — постачання теплової енергії; замість централізованого гарячого водопостачання — централізоване постачання гарячої води). Тарифи, обраховані за новою методикою, можуть бути введені в дію після укладення нових договорів.

Новий закон передбачає для співвласників багатоквартирних будинків на вибір чотири форми договорів з постачальником тепла:

з індивідуальним споживачем;

з індивідуальним споживачем (з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж);

колективний договір (можливе укладення навіть без створення ОСББ);

договір з колективним споживачем (ОСББ).

При укладенні колективних форм договорів не стягується плата за абонентське обслуговування, а вона складе 10,15 грн з одного абонента на місяць.





КП «Теплоенерго» вже обрахувало нові тарифи та провело інформування з цього приводу. Для тих, хто не укладе нові угоди, діятимуть старі тарифи, і вони вищі — на теплову енергію — на 8,9%; на гарячу воду — на 13%. Наразі нові тарифи очікують затвердження виконкомом. Вони обраховані з урахуванням зниження вартості покупного тепла від ПАТ КВБЗ, що використовується для опалення Раківки.







