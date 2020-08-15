Корупційний скандал у ДЮСШ-2: ексдиректор школи Кобзистий – проти мера Малецького

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 812 Коментарів: 4

Правоохоронці розслідують кримінальну справу з приводу подвійної оплати будівельних робіт – заміни вікон у КДЮСШ №2. Звільнений директор школи Віктор Кобзистий стверджує, що до порушення його спонукали посадові особи виконкому

17 серпня під стінами мерії мітингували спортсмени, викладачі Кременчуцької дитячо-юнацької спортшколи №2, вимагаючи, щоб мер Віталій Малецький, його заступник Руслан Проценко прийшли на допит до прокуратури у кримінальній справі. Під стінами мерії був і Віктор Кобзистий – колишній директор ДЮСШ №2, нещодавно звільнений нібито за порушення.









Мітинг спортсменів (який, до речі, відбувається вже вдруге) - це відгомін корупційного скандалу довкола будівельних робіт у дитячо-юнацькій спортивній школі №2.





Ексдиректор ДЮСШ №2 Віктор Кобзистий – відомий баскетбольний тренер, майстер спорту міжнародного класу – не вперше виступає з публічними заявами про корупційні схеми, до яких, за його твердженням, причетні посадовці мерії.





Фігурантами скандалу стали мер Кременчука, його заступник, начальник управління молоді та спорту виконкому Олександр Мазур та будівельні підрядники, яким стабільно дають заробляти на бюджетних замовленнях - на допорогових закупівлях (тобто без тендерів).





31 липня під час сесії Кременчуцької міської ради депутатка Оксана Піддубна озвучила запит до міського голови, прокуратури, поліції, СБУ щодо звільнення Віктора Кобзистого з посади. У заяві пролунало те, Кобзистий відмовився брати участь у корупційній схемі та написав скаргу до правоохоронних органів, після чого відчув на собі тиск команди мера Кременчука Малецького та його заступника Руслана Проценка (він курирує роботу з молоддю, спорт).





Депутати міськради не захотіли розбиратися в ситуації та запит не підтримали («за» проголосувало лише 18). Натомість «ТелеграфЪ» дослідив деталі цієї справи, в основі якої – непрозорі закупівлі за бюджетні гроші.





І знов за вікна гроші

Ексдиректор КДЮСШ №2 Віктор Кобзистий зараз без роботи. Нині він намагається довести у суді, що звільнення – незаконне. Як він розповів «Телеграфу», його конфлікт із мерією розпочався через 12 вікон, які міняли у спортивній залі ДЮСШ-2 ще у 2018 році – роботи були виконані в повному обсязі, підписаний акт виконаних робіт.









Заміною вікон на той час займався ФОП Левицький. Потім капремонт у школі продовжувався, у 2019 році роботи виконував вже інший підрядник – ФОП Шилін.





Але у 2020 році раптом питання із заміною вікон (а точніше, з оплатою за них) спливло знову. Як стверджує Віктор Кобзистий, заступник міського голови Руслан Проценко та керівник управління виконкому у справах молоді та спорту Олександр Мазур спонукали його писати лист до виконкому (бюджетний запит) на виділення ще 210 тисяч гривень на заміну вікон.





- Спочатку виникла претензія: на якій підставі ти змінив підрядника? І найцікавіше, що відбувається взимку далі: мене змушують писати лист меру - дайте мені на вікна, бо нібито я такий «тупий» директор - не поставив вікна! А ми зробили все. Я просто здивувався! А я розумів, що сесія через день-два, і ось на сесії без мого листа всі депутати голосують: для ДЮСШ № 2 на вікна! – розповів Віктор Кобзистий.





Колишній керівник спортшколи стверджує, що під тиском він підписав фінансові документи, які від нього вимагали. Проте, розуміючи, що це – злочин, сам у березні цього року звернувся до правоохоронних органів.





- 12 березня я пишу заяву (до правоохоронних органів - ред.). До мене приїздять люди, починають зі мною працювати, оперативні дії проводити. У двадцятих числах березня це вже все було під контролем прокуратури і СБУ, - розповів Віктор Кобзистий.





Прокуратура затребувала документи на капремонт ДЮСШ№2





Суд ухвалив: привести мера Малецького на допит примусово

Із Єдиного державного реєстру судових рішень нам стало відомо, що правоохоронні органи порушили справу № 524/4334/20 за ознаками правопорушень, передбачених двома корупційними статтями Кримінального кодексу:

ч.1 ст.369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі;

ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Така інформація міститься в ухвалах суду про примусовий привід до прокурора свідків у справі. Серед свідків – і міський голова Кременчука, який 20.07.20 року добровільно на допит не з’явився. Натомість, як йдеться у матеріалах ухвали, «надіслав листа, що не може прибути у зв`язку із запровадженням карантину та оголошенням ВООЗ пандемії». Так само мер не з’явився за викликом на допит до прокурора 24.07.2020 року та на 03.08.2020 року. Тому суд і виніс ухвали про примусовий привід до прокуратури міського голови Кременчука. Аналогічна ухвала була винесена щодо заступника міського голови, який теж не з’явився, посилаючись на пандемію коронавірусу. Натомість у аналогічному клопотанні прокурора про привід свідка – начальника управління молоді та спорту суд відмовив у зв’язку з непідтвердженням вручення йому повістки.

Справа про привласнення бюджетних коштів

Матеріали реєстру судових рішень підтверджують те, про що розповів Віктор Кобзистий: кримінальне провадження відкрите за ознаками зловживань при заміні вікон.





«В ході досудового розслідування встановлено, що «Особа 1» за попередньою змовою з «Особа 2», будучи службовими особами, вимагають від «Особа 3» вчинення останньою в їх інтересах дій з використанням службового становища «Особа 3», для одержання ними неправомірної вигоди від суб`єкта підприємницької діяльності. Крім того, службовими особами Кременчуцької міської ради та ФОП під час виконання робіт із встановлення вікон у комунальному закладі, шляхом зловживання службовим становищем привласнено бюджетні кошти», - про це йдеться в ухвалі.







У матеріалах суду також фігурують два договори підряду на виконання робіт із капремонту та акти про виконані роботи в рамках цих угод:

№42/2018 від 05.11.2018 року, у рамках якого було встановлено 69,7 кв м металопластикових вікон, за які перераховано понад 230 тис грн;

№7/2020 від 14.04.2020 року, за яким КДЮСШ №2 заплатила понад 210 тис грн за встановлення 26,78 кв м металопластикових вікон у спортзалі закладу.

«Натомість протягом квітня 2020 року роботи з встановлення металопластикових вікон у будівлі ДЮСШ №2 за адресою: вул. М. Залудяка, 5, м. Кременчук фактично не проводилися, що свідчить про привласнення службовими особами Кременчуцької міської ради та ФОП бюджетних коштів, які були перераховані у квітні 2020 року ФОП ОСОБА 3», - йдеться в ухвалі суду.





За капремонт платили вже знайомій нам «будівельній династії»

У системі електронних закупівель ProZorro ми знайшли обидва договори на капітальний ремонт, які нині фігурують у кримінальній справі.





Договір №42/2018 від 05.11.2018 року (за яким, як свідчить Кобзистий, вікна реально встановлювалися у 2018 році) був підписаний із ФОПом Левицьким Андрієм Вікторовичем. Загальна сума договору склала 767,1 тис грн, проте фактично за договором було сплачено 230 тис грн, про що свідчать дані порталу публічних фінансів. Цікаво, що ФОП Левицький (за даними Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) припинив свою діяльність 31.03.20 року.





Договір №7/2020 від 14.04.2020 року (за ним, як підозрює слідство, роботи не виконувалися) укладений із ФОПом Дарійчуком Андрієм Юрійовичем. Примітно, що за документами оплата пішла блискавично швидко, незважаючи на те, що у квітні вже розпочалися проблеми з виконанням міського бюджету. Вже через 5 робочих днів після підписання договору (21.04.2020 р.) був підписаний акт виконаних робіт. Виходить, підрядник продемонстрував просто спринтерську швидкість із вікнами – встиг і заміряти, і виготовити, і встановити. І ще через два дні (23.04.20 р.) гроші за роботи у сумі 210,2 тис грн були перераховані ФОПу Дарійчуку, про що свідчать дані порталу публічних фінансів.





Обидві закупівлі – допорогові, а прізвища підрядників уже знайомі читачам «Телеграфа» з нашого розслідування «Будівельна династія».









У ньому ми писали про родину підприємців (улюблених підрядників бюджетних організацій, підконтрольних мерії), які стабільно заробляють на допорогах – тобто отримують будівельні підряди без тендерів. За 2018-2019 роки родина отримала замовлень на 35 мільйонів гривень – і при цьому жодного виграного тендера, усе на прямих договорах, де замовник визначає підрядника на свій розсуд. (Сума угод родини разом зы ще двома пов'язаними ФОПами склала 44 млн грн).









Ми з’ясували, що біля джерел родинного бізнесу пов’язаних ФОПів - Мазур Валерій Володимирович. До речі, як розповів «Телеграфу» Віктор Кобзистий, Валерій Мазур також приїздив до ДЮСШ №2 у 2020 році та переконував перерахувати гроші ще за 5 вікон, за які нібито спортшкола не заплатила Левицькому. Андрій Левицький, з яким був підписаний договір на капремонт у 2018 році – брат дружини Валерія Мазура. Андрій Дарійчук (з яким була укладена угода на капремонт у 2020 році) – племінник Валерія Мазура.





«Чому, якщо людина виконує свою роботу чесно, немає до неї зауважень, чому вона не повинна допомагати своїй родині? Що в цьому поганого?..» - це слова Валерія Мазура, так він заявив «Телеграфу», коли ми досліджували підряди його родини.







Проте нам було важко повірити у те, що підприємливі будівельники отримують багатомільйонні бюджетні замовлення на допорогах винятково завдяки своїй добрій репутації, не маючи впливових покровителів у мерії. Тепер завісу над прізвищами впливових покровителів відкрив будівельний скандал із вікнами. Із роллю мера Малецького, його заступника, керівника управління у справах молоді та спорту розбирається слідство у рамках кримінальної справи.





Ось лише чи вистачить у правоохоронців бажання та хисту довести її до кінця?





Скільки ж коштує одне вікно?

У матеріалах кримінальної справи фігурує площа замінених вікон; за другим підрядом – це 26,78 кв м, тобто якщо це доплата за 5 вікон, площа одного вікна – 5,36 кв м (приблизно 2,5 м на 2,14 м). Як уже сказано, за вікна отримано 210 тис грн, тобто одне вікно коштувало 42 тис грн.









Скільки воно коштує насправді? Ми скористалися калькулятором на сайті віконної фірми «Платекс» і з’ясували, що вікно такого розміру коштує максимум 17,7 тис грн (без установки сайт пропонував купити дешевше). Щоправда, калькулятор давав можливість зробити розрахунок на вікно із 3 створами, а не з 6 (як у ДЮСШ). Нехай нестандартне вікно коштує дорожче – але ж не у 2,3 раза!









У 2018 році за вікна заплатили 230 тис грн. Якщо це оплата за всі 12 вікон (як стверджує ексдиректор ДЮСШ №2 Кобзистий), тоді ціна за одне вікно – 19,16 тис грн, що більше схоже на реальну ціну.





Ціновий аналіз дає підстави вважати, що за вікна таки платили двічі.





Фігуранти справи ситуацію не коментують

«ТелеграфЪ» прагнув отримати коментарі і у фігурантів кримінальної справи. Телефон Андрія Дарійчука - ФОПа, що отримав гроші за не виконані (за версією слідства) роботи - не відповідав.





Так само не вдалося додзвонитися до керівника управління молоді та спорту Олександра Мазура. З віцемером Русланом Проценком вдалося зв’язатися у месенджері.





«Доброго дня! Зверніться із запитом письмово. Надамо офіційний коментар. Дякую. Гарного дня», - написав Проценко.





Ми апелювали тим, що за запитом надається документ, а не коментар посадової особи (це Закон «Про доступ до публічної інформації»), а ми просимо саме коментар. Проте Руслан Проценко воліє спілкуватися в письмовій формі.





Мер нині, як уже сказано, перебуває на самоізоляції – тож ми його потурбуємо, коли він знов офіційно вийде на роботу.





«ТелеграфЪ» готовий надати право на відповідь усім фігурантам цієї публікації.





Договори на щось

У цій історії є ще один нюанс: укладені договори з ФОП Левицьким, ФОП Дарійчуком не містять специфікаці (тобто конккретного переліку робіт, які мають бути виконані)ї. Предметом угоди є «капітальний ремонт приміщень будівлі» - і все! А під таке загальне формулювання можна згодом «малювати» будь-які обсяги будівельних робіт і платити за них гроші.









- Чому договори з ФОП Левицьким, ФОП Дарійчуком не містять специфікації? Адже за цими угодами із загальним формулюванням не можна встановити, на що саме призначалися гроші, - про це ми запитали Віктора Кобзистого, який підписував договори.

- Вони спеціально так робили! – відповів ексдиректор.

- Хто – вони?

- Виконком! Вони навіть шантажували мене, що не дадуть паспорти на вікна, доки я повторно не підпишу договір… Повірте, у нас жоден директор не має права голосу. Людину привозять, кажуть: працюй з ним (це по ЗОШ, спортивних школах, дитсадках, культурі).

- Ця форма договору без специфікації розроблена у вашій спортшколі чи її запропонували ФОПи?

- Ні, ніхто нічого не пропонує. Їх (договори – ред.) просто приносять. І директор має засунути язик… у замкову щілину та швиденько підписати, бо інакше його звільнять з роботи! – заявив Віктор Кобзистий.





Свого часу активісти ГО «Європейський клуб» пропонували мерії розробити прозору форму договорів підряду, обов’язково розміщувати специфікацію, щоб унеможливити зловживання на допорогових закупівлях. У мерії скликали наради, обговорювали питання. Ініціативу підхопив голова депутатської комісії з питань бюджету Олександр Плескун, але так і не довів її до кінця. Результати маніпуляцій із допорогами та їхні наслідки ми бачимо зараз.