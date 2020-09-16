На правобережжі Кременчука готують коло для розвороту тролейбусу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 215 Коментарів: 1

З 15 вересня на вулиці Приходька працівники КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» розпочали роботи з розширення кола для безпечного розвороту тролейбуса, а також ремонт асфальтобетонного покриття цієї ділянки. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, почалася підготовка для пуску тролейбусу на правобережжя.





Разом з цим кременчуцькі комунальники ремонтують суміжні ділянки тротуару, а перед пішохідними переходами встановлять засоби уповільнення руху.





Минулого тижня КП «Міськсвітло» додатково освітило зазначену ділянку з прилеглими пішохідними переходами.





Мерія обіцяє, що найближчим часом перші тролейбуси на автономному ходу, виготовлені для Кременчука в Білорусії, мають бути доставлені до нашого міста.



