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На правобережжі Кременчука готують коло для розвороту тролейбусу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 215 Коментарів: 1

 

Комунальники ремонтують суміжні ділянки тротуару, а «Міськсвітло» додатково освітило зазначену ділянку з прилеглими пішохідними переходами 

З 15 вересня на вулиці Приходька працівники КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» розпочали роботи з розширення кола для безпечного розвороту тролейбуса, а також ремонт асфальтобетонного покриття цієї ділянки. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, почалася підготовка для пуску тролейбусу на правобережжя.


Разом з цим кременчуцькі комунальники ремонтують суміжні ділянки тротуару, а перед пішохідними переходами встановлять засоби уповільнення руху.


Минулого тижня КП «Міськсвітло» додатково освітило зазначену ділянку з прилеглими пішохідними переходами.


Мерія обіцяє, що найближчим часом перші тролейбуси на автономному ходу, виготовлені для Кременчука в Білорусії, мають бути доставлені до нашого міста.


Тролейбуси з автономним ходом, що ходитимуть через міст, мають прибути до Кременчука у вересні
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: троллейбус Крюков ремонт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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gansit:
Сьогодні, 14:45

А какая смета на это все удовольствие? Просто интересно сколько бюджетных денег там захоронят или прикарманят.Как показала практика эти троллейбусы некондиция.Скоро их спишут и разворот прорастет бурьяном через асфальт.


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