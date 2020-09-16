Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.09.2020 09:00
Підтверджені:
Україна162660
Кременчук207
Хворі:
Україна86996
Кременчук41
Одужало:
Україна72324
Кременчук158
Померло:
Україна3340
Кременчук6
Кременчук, Полтавщина

У Держпродспоживслужбі показали, як на Полтавщині розкидають приманку з вакциною від сказу

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 431

 

Планують використати 518 тисяч принад

На Полтавщині продовжують розкидати принади з вакциною проти сказу. За інформацією Держпродспоживслужби у Полтавській області, сьогодні, 16 вересня, охопили територію колишніх Глобинського, Семенівського, Лохвицького, Зіньківського, Диканського, Карлівського та Машівського районів.


Розповсюджують вакцину за допомогою авіатранспорту. Літаки оснащені системами GPS і системами реєстрації скидання вакцини. Як це роблять - можна подивитися нижче.



Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області звертається до громадян і наголошує, що без потреби та засобів індивідуального захисту чіпати та переміщати принаду з вакциною в інше місце не можна.

2
Автор: Євгенія Каблучка Джерело відео: facebook.com/gudpsspoltava
Теги: вакцина сказ
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх