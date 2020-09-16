У Держпродспоживслужбі показали, як на Полтавщині розкидають приманку з вакциною від сказу

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 431

На Полтавщині продовжують розкидати принади з вакциною проти сказу. За інформацією Держпродспоживслужби у Полтавській області, сьогодні, 16 вересня, охопили територію колишніх Глобинського, Семенівського, Лохвицького, Зіньківського, Диканського, Карлівського та Машівського районів.





Розповсюджують вакцину за допомогою авіатранспорту. Літаки оснащені системами GPS і системами реєстрації скидання вакцини. Як це роблять - можна подивитися нижче.









Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області звертається до громадян і наголошує, що без потреби та засобів індивідуального захисту чіпати та переміщати принаду з вакциною в інше місце не можна.