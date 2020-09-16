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Кременчужанин розповів про новий вид банківського шахрайства

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 744 Коментарів: 1

Будьте обережні та не втрапляйте у шахрайські схеми

Кременчужанин Олександр розповів «Телеграфу» про схему, за допомогою якої його намагалися «розвести» на гроші. В одній із соцмереж Олександру написала дівчина Анна та розповіла, що втратила карту. Аня попросила надати номер карти та мобільний номер телефону чоловіка. Ці дані дівчині були необхідні буцімто для того, щоб вивести на карту Олександра гроші з її втраченої карти.


Потім Аня попросила назвати чотири цифри, що прийшли в смс Олександру. Вони були потрібні нібито для синхронізації карт. Проте чоловік зрозумів, що його хочуть обдурити і надав неправильний пароль. Невдовзі діалог завершився.


    


Олександр додав, що цей користувач був у нього в друзях. Ймовірно, акаунт дівчини зламали та почали використовувати у шахрайських цілях.


Нагадаймо, що для переказу коштів між картами одного банку потрібно знати лише номер карти отримувача. Для відповідної дії не потрібно знати мобільний номер отримувача, отримувати паролі в смс-повідомленні.


Скоріш за все, таким чином намагалися отримати доступ до карти Олександра та вивести звідти гроші.


У випадку втрати карти її потрібно заблокувати. Гроші із заблокованої карти нікуди не «втечуть», вони опиняться на новій карті, яку треба оформити в банківському відділенні.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: читач Олександр
Теги: шахрайство афера
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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wtf100500:
Сьогодні, 15:43

А в чем он новый?
Этот развод лет 5 гуляет. Ломают старые акки и с них пишут мол не одолжишь до зп пожалуйста и тд. 


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