Тролейбуси з автономним ходом, що ходитимуть через міст, мають прибути до Кременчука у вересні

Сьогодні, 07:15 Переглядів: 743 Коментарів: 2

Мер Кременчука Віталій Малецький пообіцяв, що чотири тролейбуси з автономним ходом, які ходитимуть через міст на правий берег, у вересні таки мають доїхати до Кременчука. Про це Малецький сказав, відповідаючи на запитання депутатів під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації.





- Другого вересня у Білорусі відвантаження перших двох тролейбусів. На митниці в Луцьку вони будуть десь орієнтовно 4 числа. Далі трейлери повертаються — і ще дві машини 7-го. Ми відстаємо від того графіку, який запланували (на 1 вересня випуск двох тролейбусів), але все це пов'язано із ситуацією, яка зараз є в Білорусі, - сказав міський голова.





Він також повідомив, що перші заводські тролейбуси з автономним ходом поїдуть у Крюків по вулиці Приходька (за маршрутом №9) до знаку «Кременчук». Резервний розворот тролейбуса буде біля прохідної КВБЗ у Крюкові. На правобережжі встановлять відповідні знаки.







