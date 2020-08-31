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Тролейбуси з автономним ходом, що ходитимуть через міст, мають прибути до Кременчука у вересні

Сьогодні, 07:15 Переглядів: 743 Коментарів: 2

 

Тролейбуси підуть через міст у Крюків вулицею Приходька

Мер Кременчука Віталій Малецький пообіцяв, що чотири тролейбуси з автономним ходом, які ходитимуть через міст на правий берег, у вересні таки мають доїхати до Кременчука. Про це Малецький сказав, відповідаючи на запитання депутатів під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації.


- Другого вересня у Білорусі відвантаження перших двох тролейбусів. На митниці в Луцьку вони будуть десь орієнтовно 4 числа. Далі трейлери повертаються — і ще дві машини 7-го. Ми відстаємо від того графіку, який запланували (на 1 вересня випуск двох тролейбусів), але все це пов'язано із ситуацією, яка зараз є в Білорусі, - сказав міський голова.


Він також повідомив, що перші заводські тролейбуси з автономним ходом поїдуть у Крюків по вулиці Приходька (за маршрутом №9) до знаку «Кременчук». Резервний розворот тролейбуса буде біля прохідної КВБЗ у Крюкові. На правобережжі встановлять відповідні знаки.


КТУ за 1,7 млн грн «приробить» автономний хід ще двом кременчуцьким тролейбусам


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбус Крюків Крюківський міст троллейбус

Коментарі: 2

107
Athom_one:
Сьогодні, 07:44

Почему нельзя купить еще 25-ых автобусов да и все?! Зачем вот эти потуги с этими тралликами?! Они чаще поломаны, чем на маршруте!


21 1
285
Чувааак:
Сьогодні, 09:58

Цитата: Athom_one
Почему нельзя купить еще 25-ых автобусов да и все?!
тому що Крюкову (на відміну від Раківки) від тих 25-х маршрутів ніякого зиску.

Автономний хід буде по всьому маршруту починаючи з виїзду на міст з центру, чи лише на мосту?


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