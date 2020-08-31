У Кременчуці створили групу, яка перевірятиме навчальні заклади на дотримання карантинних вимог

Сьогодні, 07:58 Переглядів: 675 Коментарів: 1

Усі дошкільні заклади пройшли перевірку перед початком навчального року, а от у деяких школах виникли проблеми з пожежною безпекою

У Кременчуці створили групу моніторингу, яка перевірятиме навчальні заклади на дотримання карантинних вимог. Як проінформував директор департаменту освіти нашого міста Геннадій Москалик на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії, у цю групу ввійшли представники Держпродспоживслужби, лабораторного центру, управління охорони здоров'я, департаменту освіти.



Також на засіданні стало відомо, що спеціальна комісія, яка перевіряла освітянські заклади перед початком навчального року, станом на 31 серпня підписала практично всі акти прийому. Усі дошкільні заклади пройшли перевірку, а от у деяких школах виникли проблеми з пожежною безпекою:

у ліцеї №11 та гімназії №19 стіни на шляхах евакуації оздоблені пластиком (пластикове облицювання знімуть, а стіни оздоблять необхідними матеріалами, але у той час, коли дітей не буде на навчанні);

у гімназії №18 недостатня кількість вогнегасників, а також потребували заміни двері запасного виходу.





Так як недоліки почали усувати, ДСНС-ники готові підписати акти прийому, аби школи з 1 вересня могли приймати дітей.



