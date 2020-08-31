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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть двох підлітків, які ледь не задушили 7-річного хлопчика

Сьогодні, 08:44 Переглядів: 1 082

 
У потерпілого почалася кровотеча і він втратив свідомість

Полтавська місцева прокуратура затвердила і направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо закінченого замаху на умисне вбивство малолітньої дитини, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваними у цій справі є двоє неповнолітніх вихованців комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.


Наприкінці березня 2020 року, вночі, у присутності інших дітей 14-річний вихованець закладу побив та почав душити рукою 7-річного хлопчика. Потім він спонукав до злочину 17-річного юнака, який витягнув дерев’яну полицю з тумби, поклав її на шию малолітнього і почав тиснути. Коли у потерпілого почалася кровотеча і він втратив свідомість, один із співучасників дозволив свідку повідомити персонал закладу про вчинене.


Наразі обоє підозрюваних перебувають під вартою.


Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей працівниками центру (ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України) триває.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: несовершеннолетние подростки ребенок

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