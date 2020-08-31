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Кременчук, Освіта

Покажи Кременчуку своє «карантинне» 1 вересня!

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 469 Коментарів: 1

 

Надсилайте світлини зі свого Дня знань до редакції ТЪ

За традицією «Кременчуцький ТелеграфЪ» кожного року публікує фотографії з Дня знань у різних школах нашого міста, які до редакції надсилають кременчужани. Цьогоріч 1 вересня в умовах карантину пройде без урочистих лінійок, а учні зможуть зібратися разом хіба що одним класом.


Як відомо, через пандемію COVID-19 проведення масових заходів обмежене, але ми чудово розуміємо, що наші школярі (та їхні батьки) все одно хочуть поділитися модними святковими луками у цей день.


Тож світлини надсилайте на адресу – telegraf.in.ua@gmail.com – і їх побачить весь Кременчук! Обов'язково вказуйте номер школи та автора фотографії.


Фоторепортаж ми розмістимо на сайті 1 вересня і будемо поповнювати його до 4 вересня включно.


Надсилайте, бажано, не більше 5 фотографій.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: 1 вересня День знань фотографії
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

934
Angel737:
Сьогодні, 19:59

Желаю всем школьникам, только Хороших оценок, без Коронавируса и без проишествий.

И Учителям крепкого здоровья!


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