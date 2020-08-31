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Ось чому мер Кременчука Малецький не йшов на допит у прокуратуру (додано)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 630 Коментарів: 6

 

Аргумент Віталія  Малецького: йому належним чином не вручили повістку

31 серпня міський голова Віталій Малецький вийшов із самоізоляції та головував на засіданні виконкому. Журналісти мали можливість поставити запитання онлайн. Користуючись нагодою, «ТелеграфЪ» запитав:


- Чи збираєтесь ви прийти на допит до прокуратури у справі про зловживання і розтрату коштів при капремонті ДЮСШ №2?


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Мер почав відповідати здалеку – і перевів розмову на іншу кримінальну справу щодо розтрати коштів, відкриту, як він стверджує, за його ініціативою (таку ситуацію ми вже спостерігали з бухгалтеркою виконкому). При цьому мер висловив невдоволення роботою правоохоронців.

 

- Є кримінальне провадження, яке розслідується по школі №2. До речі, є два кримінальні провадження. Про одне з них ми самі повідомили правоохоронні органи. Вірніше, дали інформацію, яка стала підставою для відкриття кримінального провадження. Там дійсно є розтрата коштів. Там пан, який тоді був директором школи, дозволив собі взяти на роботу і взяв на роботу кількох людей, які в школу навіть не ходили. При цьому виконували певні організаційно-розпорядчі функції, «організовували» навчальний процес. Я сподіваюсь, що правоохоронці дадуть належну відповідь по всіх цих фактах. І може, навіть на сесії 3-го числа я би хотів побачити відповідь від управління нашої Національної поліції на наше звернення у 20-х числах червня, коли ми про це повідомили. Поки що, на жаль, нашим фахівцям-правоохоронцям не вдалося з’ясувати деякі обставини. Я обов’язково вас про них повідомлю. Якщо їм треба буде підказати, я готовий 3-го числа підказати, як встановити, на які картки зараховували заробітну плату, через які банкомати знімалися, і якою особою ці кошти з карток знімалися (це фіксується в банкоматах, досить, скажу, цікава історія). Я думаю, правоохоронці розберуться і нам усім з вами нададуть інформацію, - заявив Віталій Малецький.


Звинувативши ексдиректора ДЮСШ №2 (не називаючи прізвища) у зловживанні, мер нарешті почав відповідати на наше запитання – про справу щодо ремонту із подвійною оплатою заміни вікон. Нагадаємо, ексдиректор ДЮСШ №2 Віктор Кобзистий стверджує, що здійснити подвійну оплату від нього вимагали мер, його заступник та керівник відділу молоді та спорту.  


Корупційний скандал у ДЮСШ-2: ексдиректор школи Кобзистий – проти мера Малецького

 

- Чи збираюся я йти на допит до прокуратури? Ну, не знаю. Якщо є підстави, то, мабуть, як кожен законослухняний громадянин я туди сходжу. Але поки що, на жаль, у нас є така ситуація, коли прокуратура привозить повістки у виконком водієм. Є певні процесуальні дії, є певна класифікація належних осіб. Належним чином оформлений документ має уповноважена особа належним чином вручити. Поки що з такою особою ми не зустрічалися, - заявив Віталій Малецький.


Він стверджує, що повістку до прокуратури йому належним чином не вручили.


Додано:


За інформацією з власних джерел, сьогодні мер у супроводі комунальної телерадіокомпанії таки сходив до прокуратури, де йому вручили повістку. Проте сам Віталій Малецький наразі поки що не підтвердив і не спростував цю інформацію. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: допит прокуратура Малецький Кобзистий ДЮСШ

Коментарі: 6

1 346
shtai:
Сьогодні, 10:34

Тише мыши кот на крыше))) Когда будет видео как мэр и его команда убегают от следователя прокуратуры?)))


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50
Александр Кириленко:
Сьогодні, 10:52

странно,почему вы про Кобзистого нормально отзываетесь, он по вашему норм поступил чтоли?


3 23
253
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 10:52

Пусть разбираются, понятное дело, что бывший директор спортшколы не чист на руку. Такие аргументы с потолка не беруться. 


3 23
230
Piton78:
Сьогодні, 10:58

Вибачаюся, а в дупу його не потрібно цілувати щоб барин спустисвя на землю і пішов до прокуратури? Звичайну людину вже б давно силоміць поліцаї притягнули, ще б і кийками ребра порахували. Просто віталька знає що все рильце в лайні от і тягне з виконанням законослухняних обовязків. Що тут думати і чекати виписали повістку і дали команду органам щоб доставили все ніяких перешкод тут взагалі не видно! За першу неявку штраф вкотити а потім силоміць доставити. Мер не мер а відповідати має кожен!


22 2
26
Angel_love:
Сьогодні, 11:49

Я думаю что они во всем разберутся. Все равно прежде чем делать любые выводы, нужно выслушать обе стороны. Время покажет кто прав, а кто виноват.


0 13
324
Чopний Kiт:
Сьогодні, 12:10

Э. а чой-то мэр нарушет карантинное законодательствоmask?

2 недели прошло с момента "самоизоляции"?

Где результаты тестов, где справка о прививке?

То что у него уже давно "корона вЫрос" мы уже давно поняли, как и то, что в его случае - заболевание неизлечимое.

 

И боты, шо тараканы, снова повылазили:

Цитата: Angel_love
Цитата: sergey.kovalenko
Цитата: Александр Кириленко



Администрация, вы пробовали дустом ботов-тараканов угощать?

Хоть бы веником банным приласкали их smirk


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