Ось чому мер Кременчука Малецький не йшов на допит у прокуратуру (додано)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 630 Коментарів: 6

31 серпня міський голова Віталій Малецький вийшов із самоізоляції та головував на засіданні виконкому. Журналісти мали можливість поставити запитання онлайн. Користуючись нагодою, «ТелеграфЪ» запитав:





- Чи збираєтесь ви прийти на допит до прокуратури у справі про зловживання і розтрату коштів при капремонті ДЮСШ №2?









Мер почав відповідати здалеку – і перевів розмову на іншу кримінальну справу щодо розтрати коштів, відкриту, як він стверджує, за його ініціативою (таку ситуацію ми вже спостерігали з бухгалтеркою виконкому). При цьому мер висловив невдоволення роботою правоохоронців.

- Є кримінальне провадження, яке розслідується по школі №2. До речі, є два кримінальні провадження. Про одне з них ми самі повідомили правоохоронні органи. Вірніше, дали інформацію, яка стала підставою для відкриття кримінального провадження. Там дійсно є розтрата коштів. Там пан, який тоді був директором школи, дозволив собі взяти на роботу і взяв на роботу кількох людей, які в школу навіть не ходили. При цьому виконували певні організаційно-розпорядчі функції, «організовували» навчальний процес. Я сподіваюсь, що правоохоронці дадуть належну відповідь по всіх цих фактах. І може, навіть на сесії 3-го числа я би хотів побачити відповідь від управління нашої Національної поліції на наше звернення у 20-х числах червня, коли ми про це повідомили. Поки що, на жаль, нашим фахівцям-правоохоронцям не вдалося з’ясувати деякі обставини. Я обов’язково вас про них повідомлю. Якщо їм треба буде підказати, я готовий 3-го числа підказати, як встановити, на які картки зараховували заробітну плату, через які банкомати знімалися, і якою особою ці кошти з карток знімалися (це фіксується в банкоматах, досить, скажу, цікава історія). Я думаю, правоохоронці розберуться і нам усім з вами нададуть інформацію, - заявив Віталій Малецький.





Звинувативши ексдиректора ДЮСШ №2 (не називаючи прізвища) у зловживанні, мер нарешті почав відповідати на наше запитання – про справу щодо ремонту із подвійною оплатою заміни вікон. Нагадаємо, ексдиректор ДЮСШ №2 Віктор Кобзистий стверджує, що здійснити подвійну оплату від нього вимагали мер, його заступник та керівник відділу молоді та спорту.





- Чи збираюся я йти на допит до прокуратури? Ну, не знаю. Якщо є підстави, то, мабуть, як кожен законослухняний громадянин я туди сходжу. Але поки що, на жаль, у нас є така ситуація, коли прокуратура привозить повістки у виконком водієм. Є певні процесуальні дії, є певна класифікація належних осіб. Належним чином оформлений документ має уповноважена особа належним чином вручити. Поки що з такою особою ми не зустрічалися, - заявив Віталій Малецький.





Він стверджує, що повістку до прокуратури йому належним чином не вручили.





Додано:





За інформацією з власних джерел, сьогодні мер у супроводі комунальної телерадіокомпанії таки сходив до прокуратури, де йому вручили повістку. Проте сам Віталій Малецький наразі поки що не підтвердив і не спростував цю інформацію.