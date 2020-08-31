31 серпня міський голова Віталій Малецький вийшов із самоізоляції та головував на засіданні виконкому. Журналісти мали можливість поставити запитання онлайн. Користуючись нагодою, «ТелеграфЪ» запитав:
- Чи збираєтесь ви прийти на допит до прокуратури у справі про зловживання і розтрату коштів при капремонті ДЮСШ №2?
Мер почав відповідати здалеку – і перевів розмову на іншу кримінальну справу щодо розтрати коштів, відкриту, як він стверджує, за його ініціативою (таку ситуацію ми вже спостерігали з бухгалтеркою виконкому). При цьому мер висловив невдоволення роботою правоохоронців.
- Є кримінальне провадження, яке розслідується по школі №2. До речі, є два кримінальні провадження. Про одне з них ми самі повідомили правоохоронні органи. Вірніше, дали інформацію, яка стала підставою для відкриття кримінального провадження. Там дійсно є розтрата коштів. Там пан, який тоді був директором школи, дозволив собі взяти на роботу і взяв на роботу кількох людей, які в школу навіть не ходили. При цьому виконували певні організаційно-розпорядчі функції, «організовували» навчальний процес. Я сподіваюсь, що правоохоронці дадуть належну відповідь по всіх цих фактах. І може, навіть на сесії 3-го числа я би хотів побачити відповідь від управління нашої Національної поліції на наше звернення у 20-х числах червня, коли ми про це повідомили. Поки що, на жаль, нашим фахівцям-правоохоронцям не вдалося з’ясувати деякі обставини. Я обов’язково вас про них повідомлю. Якщо їм треба буде підказати, я готовий 3-го числа підказати, як встановити, на які картки зараховували заробітну плату, через які банкомати знімалися, і якою особою ці кошти з карток знімалися (це фіксується в банкоматах, досить, скажу, цікава історія). Я думаю, правоохоронці розберуться і нам усім з вами нададуть інформацію, - заявив Віталій Малецький.
Звинувативши ексдиректора ДЮСШ №2 (не називаючи прізвища) у зловживанні, мер нарешті почав відповідати на наше запитання – про справу щодо ремонту із подвійною оплатою заміни вікон. Нагадаємо, ексдиректор ДЮСШ №2 Віктор Кобзистий стверджує, що здійснити подвійну оплату від нього вимагали мер, його заступник та керівник відділу молоді та спорту.
Він стверджує, що повістку до прокуратури йому належним чином не вручили.
За інформацією з власних джерел, сьогодні мер у супроводі комунальної телерадіокомпанії таки сходив до прокуратури, де йому вручили повістку. Проте сам Віталій Малецький наразі поки що не підтвердив і не спростував цю інформацію.