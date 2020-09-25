Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
Одужало:
Україна85133
Кременчук184
Померло:
Україна3827
Кременчук7
Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

В Кременчугский горсовет идет 14 партий

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 117

 

И партия Шария тоже

Для участия в выборах в Кременчугский горсовет подали документы 14 партий. Документы приняты территориальной городской избирательной комиссией.


Первыми – 21 сентября – подали документы партии «За майбутнє» и «Рідне місто». Остальные приносили документы 23 и 24 сентября. Последними 24-го их сдала партия «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ).


У партии ОПЗЖ не приняли документы – они не будут участвовать в выборах в райсовет


Вот список партий-участников выборов в Кременчугский горсовет:


1. «За майбутнє»
2. «Рідне місто»
3. «Свобода»
4. «Батьківщина»
5. «Радикальна партія Ляшка»
6. «Партія Шарія»
7. «Партія простих людей Сергія Капліна»
8. «Слуга народа»
9. «Довіра»
10. «Європейська солідарність»
11. «Голос»
12. «Пропозиція»
13. «Сила і честь»
14. «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ)


Большинство партий уже знакомы кременчужанам. Из новых, созданных в 2020 году перед выборами, – «За майбутнє», «Довіра», «Пропозиція». Точнее, эти партии были созданы на базе малоизвестных партий и переименованы. Например, в «Пропозицію» в 2020 году переименовали партию «Нова європейська Україна», созданную в 2014-м.


Впервые будет участвовать в выборах в Кременчуге и партия Шария.


Также пойдет на выборы и уже полузабытая «Партия простых людей Сергея Каплина» – она достаточно давно не ведет активную деятельность в Кременчуге, в горсовете её не было. Это партия нардепа Каплина, который в 2013-2014 г.г. был частым гостем в Кременчуге, потом ездить перестал.


В Кременчуге 10 претендентов на кресло мэра
0
Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге избирательная комиссия Кременчуг «Слуга народу» «Європейська солідарність» «Батьківщина» ОПЗЖ
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

Схожі матеріали:



Вверх