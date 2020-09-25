В Кременчугский горсовет идет 14 партий

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Для участия в выборах в Кременчугский горсовет подали документы 14 партий. Документы приняты территориальной городской избирательной комиссией.





Первыми – 21 сентября – подали документы партии «За майбутнє» и «Рідне місто». Остальные приносили документы 23 и 24 сентября. Последними 24-го их сдала партия «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ).







Вот список партий-участников выборов в Кременчугский горсовет:





1. «За майбутнє»

2. «Рідне місто»

3. «Свобода»

4. «Батьківщина»

5. «Радикальна партія Ляшка»

6. «Партія Шарія»

7. «Партія простих людей Сергія Капліна»

8. «Слуга народа»

9. «Довіра»

10. «Європейська солідарність»

11. «Голос»

12. «Пропозиція»

13. «Сила і честь»

14. «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ)





Большинство партий уже знакомы кременчужанам. Из новых, созданных в 2020 году перед выборами, – «За майбутнє», «Довіра», «Пропозиція». Точнее, эти партии были созданы на базе малоизвестных партий и переименованы. Например, в «Пропозицію» в 2020 году переименовали партию «Нова європейська Україна», созданную в 2014-м.



Впервые будет участвовать в выборах в Кременчуге и партия Шария.





Также пойдет на выборы и уже полузабытая «Партия простых людей Сергея Каплина» – она достаточно давно не ведет активную деятельность в Кременчуге, в горсовете её не было. Это партия нардепа Каплина, который в 2013-2014 г.г. был частым гостем в Кременчуге, потом ездить перестал.



