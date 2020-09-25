У Кременчуці 58 хворих на коронавірус мешкають у 15 карантинних зонах

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На території цих зон – посилений контроль за торговельними та розважальними закладами, закладами громадського харчування щодо неухильного дотримання карантинних заходів

Станом на 25 вересня у Кременчуці діє 15 санітарних зон, у яких мешкає 58 хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.





Перелік карантинних зон такий:

№1 (вулиця Героїв України, парк «Воїнів-інтернаціоналістів», провулок Грозненський, вулиця Героїв Крут, вулиця Воїнів-інтернаціоналістів та прилегла до них вулиця Володимира Великого) – 4 хворих;

№3 (вулиця Космічна, вулиця Республіканська, вулиця Правобережна, вулиця Перекопська, провулок Садківський) – 1 хворий;

№5 (вулиця Генерала Родимцева, вулиця Вадима Пугачова, вулиця Ватутіна, вулиця Маяковського, проспект Свободи) – 7 хворих;

№6 (квартал 274, вулиця Вершигори, вулиця Андрія Ковальова, провулок Прибережний, провулок Сонячний, вулиця Олексія Древаля, вулиця Харківська та прилеглі проспекти Свободи і Лесі Українки) – 1 хворий;

№7 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Соборна, вулиця Гагаріна, вулиця Театральна) – 2 хворих;

№8 (вулиця Вадима Пугачова, вулиця Миру, 1-й Піщаний тупик та вулиця Київська до межі міста Кременчука) – 3 хворих;

№10 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Театральна, вулиця Першотравнева, вулиця Логінова, вулиця Генерала Жадова, вулиця Коцюбинського, вулиця Гоголя, набережна річки Дніпро, вулиця 1905 р.) – 6 хворих;

№12 (вулиця Велика набережна, вулиця Ярмаркова – територія мікрорайону 1-й Занасип) – 7 хворих;

№14 (проспект Лесі Українки, проспект Полтавський, вулиця Рокитнянська, вулиця Івана Виговського) – 3 хворих;

№15 (вулиця Троїцька, вулиця Богдана Хмельницького, вулиця Лікаря Богаєвського, вулиця Прирічна) – 2 хворих;

№21 (вулиця Республіканська, провулок Грушевий, набережна Лейтенанта Дніпрова, вулиця Виноградна) – 3 хворих;

№22 (провулок Героїв Бреста, проспект Свободи, вулиця Хорольська, 5-й Хорольський тупик) – 7 хворих;

№25 (проспект Лесі Українки, вулиця Керченська та прилегла до них прибережна зона річки Сухий Кагамлик) – 1 хворий;

№27 (вулиця Європейська, проспект Свободи, вулиця Маяковського, вулиця Червона Гірка, вулиця Партизанська, провулок Будівельний, провулок Медовий, вулиця Залізнична) – 5 хворих;

№28 (вулиця Чумацький шлях, вулиця Івана Приходька, вулиця Верхньодніпровська, вулиця Василя Стуса, вулиця Гайдамацька) – 6 хворих.

Мерія нагадує, що містяни, які проживають на території санзон, мають дотримуватися обмежень, зокрема:

не виходити із приміщень без засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів);

дотримуватися соціальної дистанції не менш ніж 2 метри.





На території цих зон посилено контроль за торговельними та розважальними закладами, закладами громадського харчування щодо неухильного дотримання карантинних заходів.