У Кременчуці 58 хворих на коронавірус мешкають у 15 карантинних зонах

На території цих зон – посилений контроль за торговельними та розважальними закладами, закладами громадського харчування щодо неухильного дотримання карантинних заходів
Станом на 25 вересня у Кременчуці діє 15 санітарних зон, у яких мешкає 58 хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.
Перелік карантинних зон такий:
- №1 (вулиця Героїв України, парк «Воїнів-інтернаціоналістів», провулок Грозненський, вулиця Героїв Крут, вулиця Воїнів-інтернаціоналістів та прилегла до них вулиця Володимира Великого) – 4 хворих;
- №3 (вулиця Космічна, вулиця Республіканська, вулиця Правобережна, вулиця Перекопська, провулок Садківський) – 1 хворий;
- №5 (вулиця Генерала Родимцева, вулиця Вадима Пугачова, вулиця Ватутіна, вулиця Маяковського, проспект Свободи) – 7 хворих;
- №6 (квартал 274, вулиця Вершигори, вулиця Андрія Ковальова, провулок Прибережний, провулок Сонячний, вулиця Олексія Древаля, вулиця Харківська та прилеглі проспекти Свободи і Лесі Українки) – 1 хворий;
- №7 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Соборна, вулиця Гагаріна, вулиця Театральна) – 2 хворих;
- №8 (вулиця Вадима Пугачова, вулиця Миру, 1-й Піщаний тупик та вулиця Київська до межі міста Кременчука) – 3 хворих;
- №10 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Театральна, вулиця Першотравнева, вулиця Логінова, вулиця Генерала Жадова, вулиця Коцюбинського, вулиця Гоголя, набережна річки Дніпро, вулиця 1905 р.) – 6 хворих;
- №12 (вулиця Велика набережна, вулиця Ярмаркова – територія мікрорайону 1-й Занасип) – 7 хворих;
- №14 (проспект Лесі Українки, проспект Полтавський, вулиця Рокитнянська, вулиця Івана Виговського) – 3 хворих;
- №15 (вулиця Троїцька, вулиця Богдана Хмельницького, вулиця Лікаря Богаєвського, вулиця Прирічна) – 2 хворих;
- №21 (вулиця Республіканська, провулок Грушевий, набережна Лейтенанта Дніпрова, вулиця Виноградна) – 3 хворих;
- №22 (провулок Героїв Бреста, проспект Свободи, вулиця Хорольська, 5-й Хорольський тупик) – 7 хворих;
- №25 (проспект Лесі Українки, вулиця Керченська та прилегла до них прибережна зона річки Сухий Кагамлик) – 1 хворий;
- №27 (вулиця Європейська, проспект Свободи, вулиця Маяковського, вулиця Червона Гірка, вулиця Партизанська, провулок Будівельний, провулок Медовий, вулиця Залізнична) – 5 хворих;
- №28 (вулиця Чумацький шлях, вулиця Івана Приходька, вулиця Верхньодніпровська, вулиця Василя Стуса, вулиця Гайдамацька) – 6 хворих.
Мерія нагадує, що містяни, які проживають на території санзон, мають дотримуватися обмежень, зокрема:
- не виходити із приміщень без засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів);
- дотримуватися соціальної дистанції не менш ніж 2 метри.
На території цих зон посилено контроль за торговельними та розважальними закладами, закладами громадського харчування щодо неухильного дотримання карантинних заходів.