108 річниця проведення першого футбольного матчу у Кременчуці: «Кремінь» приймає «Оболонь»

Сьогодні, 26 вересня, о 17.00 футбольний клуб «Кремінь» зустрінеться з київською «Оболонню». Матч відбудеться на стадіоні «Кремінь-Арена». Вхід на гру буде платним й коштуватиме від 30 до 50 грн. Квитки перед грою реалізовували як через інтернет так і буде можливість придбати у касі.
На вболівальників очікують конкурси, запальні Dj та ведучий Дмитро Зубов. Тому запрошуємо вболівальників завітати раніше на стадіон.
Шляхи «Кременя» та головного судді Євгена Петренка пересікалися 9 раз. Кременчуцька команда під час суддівства одеського арбітра 4 рази зазнавала поразки, тричі вигравала та двічі зіграла внічию.
У газеті «Придніпровській Голосъ» №138 від 29 вересня 1912 року журналісти згадали про футбольний матч у Кременчуці.
Матч відбувся 26 вересня між командою місцевого реального училища і командою залізнично-дорожнього технічного училища. Завершився матч із рахунком 1:1 після двох «хавтаймов». Спортивний оглядач газети відзначав, що гра реалістів була більш професійною і спокійною, вони були більш впевнені у власних силах. Утім, техніки вистояли, грали добре і стримано.
У 2012 році, саме 26 вересня на стадіоні «Кремінь-Арена», до сторіччя першого футбольного матчу в Кременчуці (про який згадано в документах), відбувся матч між збірною Льотного коледжу (один корпус якого – це колишнє реальне училище) та командою технікуму залізничного транспорту.
Вже сьогодні, 26 вересня, на стадіоні «Кремінь-Арена» відбудеться футбольна битва між «Кременем» та «Оболонню». Чи порадує наша «синьо-біла» дружина вболівальників зі 108 річницею першого футбольного матчу у Кременчуці – дізнаємося за кілька годин.
Команди зустрічалися у 9 офіційних поєдинках. Поки перевага на боці киян.
Наступний матч «Кремінь» зіграє на виїзді 6 жовтня. Підопічні Олександра Головка зіграють проти «Вереса», а 11 жовтня вдома приймуть «Прикарпаття».