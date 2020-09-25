108 річниця проведення першого футбольного матчу у Кременчуці: «Кремінь» приймає «Оболонь»

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 362

Вболівальників запрошують підійти раніше на матч, адже їх очікує запальна програма

Сьогодні, 26 вересня, о 17.00 футбольний клуб «Кремінь» зустрінеться з київською «Оболонню». Матч відбудеться на стадіоні «Кремінь-Арена». Вхід на гру буде платним й коштуватиме від 30 до 50 грн. Квитки перед грою реалізовували як через інтернет так і буде можливість придбати у касі.





На вболівальників очікують конкурси, запальні Dj та ведучий Дмитро Зубов. Тому запрошуємо вболівальників завітати раніше на стадіон.

Пряма трансляція

Суддівські призначення





Головний суддя: Петренко Євген (Одеса)

Арбітри: Дарійчук Сергій (Чернівецька обл.) та Пилипенко Ярослав (Кропивницький)

4-й арбітр: Плєшко Павло (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Гордієнко Олександр (Дніпро)





Шляхи «Кременя» та головного судді Євгена Петренка пересікалися 9 раз. Кременчуцька команда під час суддівства одеського арбітра 4 рази зазнавала поразки, тричі вигравала та двічі зіграла внічию.





108 років назад у Кременчуці відбувся перший футбольний матч





У газеті «Придніпровській Голосъ» №138 від 29 вересня 1912 року журналісти згадали про футбольний матч у Кременчуці.





Матч відбувся 26 вересня між командою місцевого реального училища і командою залізнично-дорожнього технічного училища. Завершився матч із рахунком 1:1 після двох «хавтаймов». Спортивний оглядач газети відзначав, що гра реалістів була більш професійною і спокійною, вони були більш впевнені у власних силах. Утім, техніки вистояли, грали добре і стримано.









У 2012 році, саме 26 вересня на стадіоні «Кремінь-Арена», до сторіччя першого футбольного матчу в Кременчуці (про який згадано в документах), відбувся матч між збірною Льотного коледжу (один корпус якого – це колишнє реальне училище) та командою технікуму залізничного транспорту.





Вже сьогодні, 26 вересня, на стадіоні «Кремінь-Арена» відбудеться футбольна битва між «Кременем» та «Оболонню». Чи порадує наша «синьо-біла» дружина вболівальників зі 108 річницею першого футбольного матчу у Кременчуці – дізнаємося за кілька годин.

Історія особистих зустрічей

Команди зустрічалися у 9 офіційних поєдинках. Поки перевага на боці киян.





«Оболонь-Бровар» - «Кремінь» - 4:2 (22.08.13)

«Кремінь» - «Оболонь-Бровар» - 1:0 (05.04.14)

«Оболонь-Бровар» - «Кремінь» - 2:1 (29.09.14)

«Кремінь» - «Оболонь-Бровар» - 1:1 (15.11.14)

«Оболонь-Бровар» - «Кремінь» - 3:1 (06.05.15)

«Кремінь» - «Оболонь-Бровар» - 0:3 (09.08.17)

«Оболонь-Бровар» - «Кремінь» - 1:2 (18.11.17)

«Оболонь-Бровар» - «Кремінь» - 1:0 (29.09.19)

«Кремінь» - «Оболонь-Бровар» - 1:0 (24.07.20)

Наступний матч «Кремінь» зіграє на виїзді 6 жовтня. Підопічні Олександра Головка зіграють проти «Вереса», а 11 жовтня вдома приймуть «Прикарпаття».