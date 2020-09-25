Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
Одужало:
Україна85133
Кременчук184
Померло:
Україна3827
Кременчук7
Кременчук

Нежданчик: в воскресенье в Кременчуге пойдёт сильный дождь с грозой и ветром

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 1 331

 

Если хотите отправиться на прогулку, лучшего дня, чем суббота, вам в уикенд не найти

«ТелеграфЪ» уже опубликовал план мероприятий на День города, который празднуем на этих выходных. Теперь мы расскажем вам, какой погоды ждать в ближайшие два праздничные дня.


 

По прогнозам Gismeteo, в субботу, 26 сентября, в городе будет ясно и тепло – днём воздух прогреется до +26°С, так что можно смело отправляться на прогулку. А вот в воскресенье, 27 сентября, погода испортится: в Кременчуге пройдёт дождь с грозой, порывы ветра достигнут 18 м/с. Хотя особо холодно не станет, всё равно температура на протяжении дня составит +19-22°С.


 

Подобную погодную картину рисует и Sinoptik: суббота, 26 сентября, станет солнечным днём, максимум температура поднимется до +27°С. Кременчужан предупреждают о высокой пожарной опасности.


А вот в воскресенье, 27 сентября, город зальёт дождём, скорость ветра усилится до 15-24 м/с, столбики термометров покажут от +17°С до +23°С.

 

Немного отличается от коллег Ventusky: обещает лишь небольшие кратковременные осадки в воскресенье, 27 сентября, и переменную облачность в субботу, 26 сентября. Температурные показатели на уикенд будут колебаться в пределах +16°С...+26°С. Кременчужанам в выходные стоит ждать мощного ветра, до 25 км/час.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: прогноз погода осень дождь гроза ветер
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх