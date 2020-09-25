Нежданчик: в воскресенье в Кременчуге пойдёт сильный дождь с грозой и ветром

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 1 331

Если хотите отправиться на прогулку, лучшего дня, чем суббота, вам в уикенд не найти

«ТелеграфЪ» уже опубликовал план мероприятий на День города, который празднуем на этих выходных. Теперь мы расскажем вам, какой погоды ждать в ближайшие два праздничные дня.





По прогнозам Gismeteo, в субботу, 26 сентября, в городе будет ясно и тепло – днём воздух прогреется до +26°С, так что можно смело отправляться на прогулку. А вот в воскресенье, 27 сентября, погода испортится: в Кременчуге пройдёт дождь с грозой, порывы ветра достигнут 18 м/с. Хотя особо холодно не станет, всё равно температура на протяжении дня составит +19-22°С.





Подобную погодную картину рисует и Sinoptik: суббота, 26 сентября, станет солнечным днём, максимум температура поднимется до +27°С. Кременчужан предупреждают о высокой пожарной опасности.





А вот в воскресенье, 27 сентября, город зальёт дождём, скорость ветра усилится до 15-24 м/с, столбики термометров покажут от +17°С до +23°С.





Немного отличается от коллег Ventusky: обещает лишь небольшие кратковременные осадки в воскресенье, 27 сентября, и переменную облачность в субботу, 26 сентября. Температурные показатели на уикенд будут колебаться в пределах +16°С...+26°С. Кременчужанам в выходные стоит ждать мощного ветра, до 25 км/час.