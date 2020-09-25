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Кременчук, Коронавірус / Карантин

5 нових випадків та смерть 55-річної вчительки від COVID-19: статистика у Кременчуці

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 1 066

 

Двоє кременчужан одужали від коронавірусу

25 вересня у Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли дві жінки 55 та 71 років та три чоловіки 36, 47 та 49 років. Із них один пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні, четверо лікуються амбулаторно під наглядом сімейних лікарів. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


По всіх випадах проводяться епідрозслідування. З'ясовується коло контактних осіб. 


Двоє пацієнтів одужали.


На жаль, маємо один летальний випадок – в лікарні померла пацієнтка 55 років.


У кременчуцькій гімназії №24 від COVID-19 померла вчителька
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус коронавирус смерть пациенты
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