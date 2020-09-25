Як Кременчук відсвяткує День міста (програма заходів)

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Святкування відбуватимуться з дотриманням санітарних норм та у різних районах міста

29 вересня Кременчук святкуватиме День міста. Протягом вихідних на кременчужан чекає святкова програма. Через пандемію коронавірусу в місті не передбачено масових святкувань, проте кременчужанам та гостям міста буде де провести час.









Для вас ми зібрали повну програму святкових, спортивних та розважальних заходів, які пройдуть в місті 26 та 27 вересня.





26 вересня, субота

Локації вуличних книжкових виставок «Намисто книжкових виставок» від структурних підрозділів ЦБС для дорослих. Побачити виставки можна у філіях ЦБС для дорослих

10.00 - вітрильна регата та парад яхт, який відбудеться на набережній парку культури і відпочинку «Придніпровський». До 35 яхт пройдуться від Крюківського мосту до острова Фантазія. Вони пройдуть кілька кіл під білими та різнокольоровими вітрилами. Потім яхти перейдуть на іншу сторону мосту, де відбудуться перегони до острова Шаломай.

- вітрильна регата та парад яхт, який відбудеться на набережній парку культури і відпочинку «Придніпровський». До 35 яхт пройдуться від Крюківського мосту до острова Фантазія. Вони пройдуть кілька кіл під білими та різнокольоровими вітрилами. Потім яхти перейдуть на іншу сторону мосту, де відбудуться перегони до острова Шаломай. 10.00-12.00 - на площі Перемоги локація «Святкуємо разом з містом»: - краєзнавча виставка «Кременчук – місто казкове»; - вікторина «Я живу на землі Кременчуцькій…» - танці, розваги, ігри «Міккі й Міні запрошують»; - робота фотозони «Вітаю Кременчук!»; - майстер-клас із виготовлення квітів в техніці оригамі «Заквітчаю Кременчук».

на площі Перемоги локація 10.00-17.00 - т ематичні екскурсії «Авіація у звільненні Кременчука». Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики

ематичні екскурсії «Авіація у звільненні Кременчука». 10.30 - розпочнуться змагання з шашок у «Шахово-шашковому клубі «Каїсса»

12.00 - відбудуться змагання з кінного спорту (конкур) Кубок КСК «Golden Horse



12.00-17.00 - т ематичні екскурсії «Кременчук на захисті Миру» у парку Миру

12.00 - тематичний захід «Кременчук – це моя пісня». Площа біля ресторану «Шалена бджілка» (Раківка, вул. Червоноармійська, 50)

- тематичний захід «Кременчук – це моя пісня». Площа біля ресторану «Шалена бджілка» (Раківка, вул. Червоноармійська, 50) 16.00 - концерт міського духового оркестру на літній естраді парку культури і відпочинку «Придніпровський»

естраді парку культури і відпочинку «Придніпровський» 16.00 - дитяча розважальна програма у парку «Крюківський»

дитяча 16.00-19.00 - виставка автомобілів на площі Незалежності

16.00-18.00 - концертно-розважальна програма на площі біля Центру культури, спорту і дозвілля «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта»

біля Центру культури, спорту і дозвілля «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта» 17.00 - футбольний клуб «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийме київську «Оболонь». Вболівальників чекає не лише футбольний поєдинок, а й розважальна програма з діджеями



27 вересня, неділя



