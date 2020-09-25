Як Кременчук відсвяткує День міста (програма заходів)
Сьогодні, 15:57
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Святкування відбуватимуться з дотриманням санітарних норм та у різних районах міста
29 вересня Кременчук святкуватиме День міста. Протягом вихідних на кременчужан чекає святкова програма. Через пандемію коронавірусу в місті не передбачено масових святкувань, проте кременчужанам та гостям міста буде де провести час.
Для вас ми зібрали повну програму святкових, спортивних та розважальних заходів, які пройдуть в місті 26 та 27 вересня.
26 вересня, субота
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Локації вуличних книжкових виставок «Намисто книжкових виставок» від структурних підрозділів ЦБС для дорослих. Побачити виставки можна у філіях ЦБС для дорослих
- 10.00 - вітрильна регата та парад яхт, який відбудеться на набережній парку культури і відпочинку «Придніпровський». До 35 яхт пройдуться від Крюківського мосту до острова Фантазія. Вони пройдуть кілька кіл під білими та різнокольоровими вітрилами. Потім яхти перейдуть на іншу сторону мосту, де відбудуться перегони до острова Шаломай.
- 10.00-12.00 - на площі Перемоги локація «Святкуємо разом з містом»:
- краєзнавча виставка «Кременчук – місто казкове»;
- вікторина «Я живу на землі Кременчуцькій…»
- танці, розваги, ігри «Міккі й Міні запрошують»;
- робота фотозони «Вітаю Кременчук!»;
- майстер-клас із виготовлення квітів в техніці оригамі «Заквітчаю Кременчук».
- 10.00-17.00 - тематичні екскурсії «Авіація у звільненні Кременчука». Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики
- 10.30 - розпочнуться змагання з шашок у «Шахово-шашковому клубі «Каїсса»
- 12.00 - відбудуться змагання з кінного спорту (конкур) Кубок КСК «Golden Horse
- 12.00-17.00 - тематичні екскурсії «Кременчук на захисті Миру» у парку Миру
- 12.00 - тематичний захід «Кременчук – це моя пісня». Площа біля ресторану «Шалена бджілка» (Раківка, вул. Червоноармійська, 50)
- 16.00 - концерт міського духового оркестру на літній естраді парку культури і відпочинку «Придніпровський»
- 16.00 - дитяча розважальна програма у парку «Крюківський»
- 16.00-19.00 - виставка автомобілів на площі Незалежності
- 16.00-18.00 - концертно-розважальна програма на площі біля Центру культури, спорту і дозвілля «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта»
- 17.00 - футбольний клуб «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийме київську «Оболонь». Вболівальників чекає не лише футбольний поєдинок, а й розважальна програма з діджеями
27 вересня, неділя
- 09.00 - перегони яхт навколо острова Шаломай. Також на набережній у Придніпровському парку під час параду яхт на акордеоні буде грати Заслужений артист України, віртуоз та учень Яна Табачника - Ігор Осипенко
- з 10.00 в Кременчуцькій художній галереї працює виставка «З вірою в Добро!»
- з 10.00 у галереї Юзефович можна помилуватися виставкою «Мистецький дарунок», яка представляє твори 23 художників Кременчука, Івано-Франківська та Німеччини, що поповнили колекцію галереї за останні роки. До експозиції увійшли 27 робіт, виконаних у різних техніках: живопис, графіка, пастель, батик, енкаустика (малювання восковими фарбами). Виставка цікава і жанровим розмаїттям: пейзажі, портрети, натюрморти
- 10.30 - розпочнуться змагання з шашок у «Шахово-шашковому клубі «Каїсса»
- 18.00 - велопарад, присвячений до Дня міста, стартує захід від ПК «Нафтохімік»