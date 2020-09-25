На площі Незалежності у Кременчуці встановлять новий екран замість старого

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На площі Незалежності встановлять новий екран замість старого. Про це стало відомо під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради. Виконком надав дозвіл ФОП Пащенку на розміщення зовнішньої реклами — світлового екрану на стелі, яка перебуває на балансі КП «Благоустрій Кременчука».





- Ну, це довга епопея витраченого колись з бюджету мільйона гривень у 2008 році на обладнання цієї системи. Там у башті - «кулаці влади» - стояли телевізори, стояв екран, телевізори, де мали транслювати сесію або ще щось. Був дуже гарний проєкт, але з реалізацією не склалося, - прокоментував мер Віталій Малецький.





Віталій Малецький говорив про конструкцію у сквері, яку будували разом з екраном.







Він зазначив, що підприємець надасть можливість міській владі робити трансляцію на новому екрані в разі потреби. Підприємцю доручать пофарбувати та привести до ладу стелу, де розміщений екран. Другий світловий екран цього ж підприємця розміщений на Будинку торгівлі. Дозвіл на розміщення рекламоносія на стелі йому дали на 5 років.



Член виконкому, секретар міськради проголосував проти — він вважає, що стелу на площі Незалежності слід взагалі демонтувати.