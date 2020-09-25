Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
Одужало:
Україна85133
Кременчук184
Померло:
Україна3827
Кременчук7
Кременчук

На площі Незалежності у Кременчуці встановлять новий екран замість старого

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 210

 

Роботи виконає приватна структура

На площі Незалежності встановлять новий екран замість старого. Про це стало відомо під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради. Виконком надав дозвіл ФОП Пащенку на розміщення зовнішньої реклами — світлового екрану на стелі, яка перебуває на балансі КП «Благоустрій Кременчука».


- Ну, це довга епопея витраченого колись з бюджету мільйона гривень у 2008 році на обладнання цієї системи. Там у башті - «кулаці влади» - стояли телевізори, стояв екран, телевізори, де мали транслювати сесію або ще щось. Був дуже гарний проєкт, але з реалізацією не склалося, - прокоментував мер Віталій Малецький.


Віталій Малецький говорив про конструкцію у сквері, яку будували разом з екраном. 


«Сірий кулак влади» – до пари «чорному квадрату»


Він зазначив, що підприємець надасть можливість міській владі робити трансляцію на новому екрані в разі потреби. Підприємцю доручать пофарбувати та привести до ладу стелу, де розміщений екран. Другий світловий екран цього ж підприємця розміщений на Будинку торгівлі. Дозвіл на розміщення рекламоносія на стелі йому дали на 5 років.


Член виконкому, секретар міськради проголосував проти — він вважає, що стелу на площі Незалежності слід взагалі демонтувати.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: площа Незалежності екран виконком
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх