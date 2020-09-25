Вбивство собаки на Полтавщині: пса позбавили життя через курку

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 848

Власники убитого пса стверджують, що сусід ударив тварину об асфальт. Сам чоловік говорить, що не хотів убивати, а просто випустив собаку з рук

«Надзвичайні новини» розповіли деталі щодо вбивства собаки на території колишнього Козельщинського району. У Ганнівці на подвір'я Інни та її доньки Жасміни прибіг розлючений сусід. Він нібито побачив, як їхній пес вкрав його курку. Жінка з дівчиною не могли повірити у це, адже собаці ще й року не було. До того ж він був лякливий, боявся навіть котів.





Жасміна взяла на руки собаку. За словами дівчини, чоловік вихопив тварину, взяв за дві лапи і ударив об асфальт. Потім він викинув пса в бур'яни за кількасот метрів від подвір'я Інни та Жасміни.





Сусід Олег, який підняв руку на собаку, зазначає, що не вбивав тварину, а просто впустив на асфальт.





- Я ж її взяв, а вона мене вкусила. Я ж її і кинув. Вона головою прямо вдарилася. Зразу то не загинула. Поклав на узбіччя. А потім як прийшли шукати, вона за 300 метрів була.





Крім того, що Олег доводиться сусідом Інні, він ще й хрестив Жасміну. Він запевнив, що шкодує про вчинок. Хотів лише завезти собаку в ліс, адже був упевнений, що він крав у нього курей.





Сусід Олег





Інна розповіла, що собаку завела для захисту подвір'я. Сім років тому втратила чоловіка, сторонні не гребували залізти у двір.





Та все ж у цій історії з'явилася позитивна сторона: дільничний подарував Жасміні цуценя.





Справу розслідують за ч. 2 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене у присутності неповнолітнього) Кримінального кодексу України. Чоловіку оголосили про підозру.



