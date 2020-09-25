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Надзвичайні новини, Полтавщина

Вбивство собаки на Полтавщині: пса позбавили життя через курку

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 848

  

Власники убитого пса стверджують, що сусід ударив тварину об асфальт. Сам чоловік говорить, що не хотів убивати, а просто випустив собаку з рук

«Надзвичайні новини» розповіли деталі щодо вбивства собаки на території колишнього Козельщинського району. У Ганнівці на подвір'я Інни та її доньки Жасміни прибіг розлючений сусід. Він нібито побачив, як їхній пес вкрав його курку. Жінка з дівчиною не могли повірити у це, адже собаці ще й року не було. До того ж він був лякливий, боявся навіть котів.


Жасміна взяла на руки собаку. За словами дівчини, чоловік вихопив тварину, взяв за дві лапи і ударив об асфальт. Потім він викинув пса в бур'яни за кількасот метрів від подвір'я Інни та Жасміни.


 

Сусід Олег, який підняв руку на собаку, зазначає, що не вбивав тварину, а просто впустив на асфальт.


- Я ж її взяв, а вона мене вкусила. Я ж її і кинув. Вона головою прямо вдарилася. Зразу то не загинула. Поклав на узбіччя. А потім як прийшли шукати, вона за 300 метрів була.


Крім того, що Олег доводиться сусідом Інні, він ще й хрестив Жасміну. Він запевнив, що шкодує про вчинок. Хотів лише завезти собаку в ліс, адже був упевнений, що він крав у нього курей.


Сусід Олег


Інна розповіла, що собаку завела для захисту подвір'я. Сім років тому втратила чоловіка, сторонні не гребували залізти у двір.


Та все ж у цій історії з'явилася позитивна сторона: дільничний подарував Жасміні цуценя.


 

Справу розслідують за ч. 2 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене у присутності неповнолітнього) Кримінального кодексу України. Чоловіку оголосили про підозру.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Надзвичайні новини, youtube Джерело відео: Надзвичайні новини, youtube
Теги: вбивство собака
компанія «Інтера Люкс»
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