На Полтавщині розпочали слідство через вбивство собаки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 129

16 вересня жителька колишнього Козельщинського району звернулася до правоохоронців через жорстоке поводження із псом. Вона повідомила, що в присутності її неповнолітньої доньки місцевий 53-річний чоловік жорстоко поводився з їх собакою, після чого тварина загинула.









За даним фактом слідчі Козельщинського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене у присутності неповнолітнього) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.









Наразі тіло тварини направили до Кобеляцької міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Кобеляках для встановлення причини смерті. Тривають слідчі дії.