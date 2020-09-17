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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розпочали слідство через вбивство собаки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 129

 

Свідком жорстокого поводженням з твариною стала неповнолітня

16 вересня жителька колишнього Козельщинського району звернулася до правоохоронців через жорстоке поводження із псом. Вона повідомила, що в присутності її неповнолітньої доньки місцевий 53-річний чоловік жорстоко поводився з їх собакою, після чого тварина загинула.


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За даним фактом слідчі Козельщинського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене у присутності неповнолітнього) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.


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Наразі тіло тварини направили до Кобеляцької міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Кобеляках для встановлення причини смерті. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: собака вбивство
компанія «Інтера Люкс»

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