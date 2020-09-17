Кременчуцький ЦНАП потрапив у сімку кращих на Полтавщині

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 167 Коментарів: 2

Співробітник ЦНАПу у Кременчуці Андрій Нальотов став одним з переможців конкурсу «Кращий адміністратор»

Кременчуцький ЦНАП потрапив у сімку кращих на Полтавщині та був нагороджений дипломом «Кращий ментор у сфері надання адміністративних послуг».





Полтавська ОДА повідомила , що вже третій рік поспіль у межах «Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки» відбулися обласні конкурси «Кращий ЦНАП» і «Кращий адміністратор». В обох конкурсах обрали по 7 переможців.





Кращий ЦНАП обирався за такими критеріями: наскільки розширився спектр надання послуг, чи збільшилася кількість послуг в електронному вигляді, чи запроваджуються нові супутні послуги, настільки враховується інклюзивність. Кращі адміністратори також визначалися за професійними навичками, швидкістю надання послуг, за відсутністю скарг чи наявністю схвальних відгуків від клієнтів.





Заступник начальника управління адміністративних послуг – начальник відділу електронних сервісів, адміністратор Андрій Нальотов з Кременчука став одним з переможців конкурсу «Кращий адміністратор» та отримав відзнаку за професіоналізму у наданні адміністративних послуг.