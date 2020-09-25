Військовослужбовець з Полтавщини захворів на COVID-19

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Станом на 25 вересня у Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 602 особи. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ. Серед хворих і військовослужбовець з Полтавської області. Військовий перебуває на лікуванні вдома.





Всього за час пандемії одужало 2050 осіб, летальних випадків – 10. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 777 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, – 184 особи.