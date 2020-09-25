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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Військовослужбовець з Полтавщини захворів на COVID-19

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 603

Боєць знаходиться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби

Станом на 25 вересня у Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 602 особи. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ. Серед хворих і військовослужбовець з Полтавської області. Військовий перебуває на лікуванні вдома.


Всього за час пандемії одужало 2050 осіб, летальних випадків – 10. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 777 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, – 184 особи.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові коронавірус коронавирус статистика
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