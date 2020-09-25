Їхні гроші: незручні запитання до кременчуцьких депутатів

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Депутати Кременчуцької міськради VII скликання завершують свою каденцію. «ТелеграфЪ» уже публікував огляд декларацій про доходи місцевих депутатів, а тепер ми вирішили прокоментувати деякі цікаві, на наш погляд, цифри і факти з декларацій та інших джерел

Про що розповідають декларації депутатів? Доходи, нерухомість, транспорт, заощадження, подарунки, витрати... З одного боку, все це - особиста справа кожного із нас, але якщо людина стає депутатом або чиновником, то межі приватності змінюються. Все логічно: той, хто отримує повноваження розпоряджатися ресурсами громади (держави), одночасно отримує і більше контролю за своєю діяльністю та змінами в майновому стані. Завдяки електронному реєстру декларацій можна побачити динаміку змін за кілька років депутатства. Наприклад, збільшення доходів, активів, появу нових земельних ділянок або кар’єрний ріст. Чи пов'язано це з депутатством?





Денис Терещенко, позафракційний, до червня 2020 році - член фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»

Взагалі, декларації кременчуцьких депутатів дуже різні - і саме тому цікаві. Наприклад, депутат Денис Терещенко два роки поспіль декларував річний дохід не більше 5 тисяч гривень, і навіть значився безробітним. Водночас, він є засновником благодійного фонду, звідси й питання: де депутат за відсутності доходів бере гроші на благодійництво?





За 2019 рік Денис Терещенко вказав дохід 2095 грн за основним місцем роботи - у ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог». Компанія була заснована у 2018 році, згодом Денис Терещенко став її директором і з 30.01.20 року - засновником. І справи фірми пішли вгору: у цьому році вона отримала бюджетних замовлень на 6,5 мільйона гривень. При цьому практично всі замовлення фірми «Естеттехнолог» - на об’єктах Ревівки - окрузі, за яким закріплений депутат Денис Терещенко: від туалету у школі №2 на Ревівці та зупинок громадського транспорту - до проєкту з благоустрою скверу «Західний» та будівництва сонячної електростанції у школі №2.





Ми хотіли запитати в Дениса Терещенка: як він отримав ці підряди для власної фірми? І чи не вбачає він у цьому конфлікт інтересів з діяльністю депутата? Та додзвонитися Денису Терещенку не вдалося.





Олександр Головач, голова фракції ВО «Батьківщина»

Досі залишається нерозгаданою загадка статків депутата Олександра Головача. Активи декларанта у понад 10 разів перевищують доходи. З його автобіографії відомо, що Олександр Головач власного бізнесу не мав, певний час був керівником апарату міського голови, а до цього - юристом громадської організації або чиновником. В останній декларації він вказує заощадження в різних валютах, сумарно - понад 2 мільйони в перерахунку на гривні. Як це стало можливим? «ТелеграфЪ» запитував ще минулого року, але ні тоді, ні зараз не вдалося отримати телефонний коментар. Один із однопартійців сказав нам, що Олександр Головач міняє телефонні номери ледь не щотижня. Чому так непокоїться депутат? І чому він такий недоступний? Можливо, тому, що його прізвище не раз згадувалося у місцевому політикумі та в ЗМІ як організатора фіолетової «сітки».





ТЪ готовий надати право на відповідь на ті питання, які ми озвучили, і Денису Терещенку, і Олександру Головачу.

Багато інших депутатів виявилися досяжними, а деякі - навіть були дуже люб’язні, пояснюючи свої декларації і не тільки їх, а взагалі - ті зміни, які відбулися за 5 років депутатства.







Геннадій Іванян, член фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»

- У вашій декларації немає позашляховика Toyota білого кольору, на якому ви постійно їздите. Чому?



- У мене немає особистого авто, є три авто на фірмі. Можу їздити і на цьому позашляховику, і на легковій Тойоті.



- Чому ви не вказуєте, що ці авто у вас у користуванні?



- Я не знаю, як це пояснити. У мене немає необхідності мати власне авто.



- Ваша декларація цікава також тим, що ви вказали особисті витрати на вибори до ВР у 2019 році. В цьому році ваші бігборди по місту з’явилися до початку виборчої кампанії. Скільки у вас зараз бігбордів по місту, чи побачимо витрати на вибори у наступній декларації?



- Кількість бігбордів, сказати не можу, цим займається штаб. Усі витрати вкажу обов’язково.





Олександр Калашник, член фракції ВО «Батьківщина»

- Ви прийшли у владу і в політику в 2010 році, коли ваш батько Віктор Калашник став заступником міського голови Кременчука. Відтоді ви і депутат, і чиновник. Чи доводилося вам чути, що ваша кар’єра склалася завдяки протекції батька?



- Так, доводилося чути. Але я став депутатом, бо виграв вибори на своєму мажоритарному окрузі, тому виключно завдяки своїй роботі, твердження про протекцію не є правильним. (Проте і твердження Олександра Калашника не є правильним, бо вибори до міськради в 2015 році були за пропорційною системою, тобто за партійними списками, а за мажоритарною обирали лише в селах і селищах з населенням до 90 тисяч жителів - авт.)





- Так, можна погодитися щодо депутатства, бо це результат виборів. А щодо посади керівника в Крюківській райраді?



- На той момент зайшла більшість від партії «Батьківщина», тому все логічно.



Зараз Олександр Калашник - начальник КП «Квартирне управління», а Віктор Калашник - начальник Центру зайнятості.



Олександр Кальченко, голова фракції партії «Укроп»

- Ви зараз працюєте у виконкомі начальником відділу енергоменеджменту та енергетики. Чи доводилося вам чути, що отримали посаду за лояльність до міської влади?



- Та доводилося, але я все життя займався енергетикою, маю дві профільні вищі освіти. Я працюю за спеціальністю, а ті, кому хочеться поговорити, нехай говорять.



- У вас була досить висока зарплата на ПАТ «Укртатнафта», де ви раніше працювали, в декларації вказано 412 тис грн. за рік. Наскільки менша зарплата зараз, коли ви - чиновник?



- По-перше, у 2019 році я мав 150 днів відпустки, тому в річний дохід увійшли відпускні, вихідна допомога після звільнення. В сумі річний дохід за 2019 рік із декларації не зовсім співвідносний із середньомісячною зарплатою, яку я мав на попередньому місці роботи. По-друге, на «Укртатнафту» зайшов новий менеджмент, там зарплата стає меншою. І вже наступного року вона буде ближча до зарплати у виконкомі. Також я був певною мірою не згоден із новими умовами праці на НПЗ, а тут, у виконкомі, інші перспективи, треба реформувати галузь, оптимізувати енергогосподарство, тому я змінив роботу.



- Ви зараз в одній команді з місцевою владою. Чи це впливає на вашу депутатську діяльність, чи зобов’язує вас голосувати певним чином?





- Ні, нічого такого немає.









Сергій Костромінов, член фракції «Радикальна партія Олега Ляшка»





- Коли ви йшли в депутати в 2015 році, то вказували, що безробітний. Зараз ви - співробітник КП «Кременчукводоканал». Чи доводилося вам чути, що ви отримали посаду взамін на лояльність до міської влади?



- Нісенітниця! Ви бачили, що я - лояльний до міської влади? Мені такого в очі ніхто не казав.



- Чи ви використовували знайомства і зв’язки, які з’явилися у вас як у депутата, щоб отримати посаду саме на комунальному підприємстві?



- Питання цікаве, насправді. Однозначної відповіді у мене немає. Я утримаюся від коментарів.





Максим Литвиненко, член фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»

- Дві фірми вашої родини: ТОВ «Медлайф» і «Медіа-Плюс» отримали замовлення з бюджету за два останні роки на суму більш ніж на два мільйони гривень. Чи пов’язуєте ви це з депутатством?



- Взагалі, ні.



- Як би ви прокоментували, що саме ваші фірми отримали без конкурсу і без тендера ці замовлення?



- Там не було інших варіантів з ПЦР-діагностикою, на той момент у Полтавській області такого обладнання більше ні в кого не було. Це була рання діагностика раку простати. Розроблена місцева програма ранньої діагностики виявилася дуже ефективною, ми виявили багато людей, у кого був рак передміхурової залози на ранніх стадіях. Те саме - і в жінок, стосовно раку шийки матки. Тобто це була рання діагностика онкохвороб чоловіків та жінок, програма тривала в 2019-2020 роках.



Максим Литвиненко є сином екс-керівника Кременчуцького управління охорони здоров’я Валерія Литвиненка, в декларації депутата - частка в трьох медичних фірмах.



Андрій Макаров, член фракції партії «Поруч»

- Ви йшли в депутати, коли були студентом, і зробили дуже стрімку кар’єру за 5 років: від головного спеціаліста управління у справах сімей та дітей до керівника управління? Чи сприяла депутатська діяльність вашому кар’єрному зростанню, тим паче ви належите до фракції мерської партії «Поруч»?



- Ні, це взагалі не сприяє. Я проходив конкурс на посаду в мерії, мене не могли просто так призначити. Якби не було кваліфікації, знань і відповідної освіти, то мене не взяли б на роботу як головного спеціаліста.



- Але ваше просування відбувалося надто швидко? Через рік ви вже заступник начальника, а ще через рік - начальник. Чому саме вас обрали?



- Працював, показував свої можливості, вміння, виконував ту роботу, яку давали. Саме тому.





Олександр Роженко, голова фракції партії «Рідне місто»





- У вашій декларації вказано три джерела доходу - ви приватний підприємець, керівник ТОВ «Торговий дім - Укртатнафта», співробітник ТОВ «Псьол ЛТД». Разом з цим ви ще й депутат. Скільки годин на день ви працюєте щодня?



- Годин 12 виходить. Працюю не менше 12 годин. Я багато працюю і декларую високий дохід.



- Ви завершуєте другу депутатську каденцію, чи плануєте третю?



- Можливо, так. Вважаю, що добросовісно виконую депутатські повноваження: на комісії ходжу, на сесії ходжу.



- Якщо в цілому порахувати, то яку частину робочого часу займає депутатство? Як багато часу і зусиль витрачаєте на депутатство?



- Це залежить від того, як людина ставиться до своєї роботи. Буває, і 4-5 годин на день (якщо треба поїхати на округ, зустрітися із виборцями, попрацювати з документами). День на день не приходиться, зараз, наприклад, я на прийомі громадян. Загалом, дуже багато часу займає депутатство, мені телефонують і пізно ввечері, і на вихідних, усім відповідаю.



- У 2017 році на сесії міської ради було ухвалено рішення про передачу у власність вашій дружині земельної ділянки в центрі міста площею 555 кв.м. для будівництва та обслуговування житлового будинку. Чи допомогло депутатство в отриманні цього блага?



- Дружина купила будинок у 2016 році. Частина землі в межах садиби була приватизована колишньою власницею, а іншу частину колишня власниця орендувала. Це була одна садиба і ніхто, крім моєї дружини, не міг би цією ділянкою користуватися.



- Тобто ви розширили земельну ділянку за рахунок 5 соток, які виділила міська рада, і разом площа садиби 14,5 соток.



- Так, моя дружина використала своє право на приватизацію земельної ділянки. Тобто частину ділянки моя дружина купила з будинком, а частину - приватизувала. Ви не перша запитуєте про цю ділянку. Дане питання вже розглядав суд, йшлося про конфлікт інтересів у процесі голосування. Суд відмовив. Під час сесії, коли розглядали питання передачі землі у власність моїй дружині, я офіційно дотримався процедури врегулювання конфлікту інтересів. Депутат повинен заявити про конфлікт інтересів, якщо вирішується питання стосовно його самого або родичів чи певного кола наближених осіб. Я подавав заяву, що не братиму участь у голосуванні з цього питання. Я утримався від голосування.





Костянтин Терещенко, член фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»

- У вас у 2016 році був дохід 720 тис грн., у 2019 - два з половиною мільйона гривень. Чи ви пов’язуєте ріст доходів із депутатством?



- А як ви вважаєте? Що хочете, те і пишіть. Я люблю, коли про мене пишуть. У родині Костянтина Терещенка за час каденції ні ділянки, ні приміщення - нічого не додалося. П’ять ділянок в оренді у мене було з 2006 року, коли я не був депутатом.



- Ви можете дати коротку відповідь про ріст доходів?



- Я можу словами моєї дружини сказати, якщо можна матом це сказати...



- Ви не проти, що це буде опубліковано?



- Без проблем. Вона говорить на букву «з», можете «пропікати» далі: «За...ало твоє депутатство. Поки ти не йшов у депутати, у сім’ї гроші були». Мене цього разу в депутати не запросили, можете це опублікувати. Взагалі, депутатство для мене було важким тягарем.





Володимир Шибашов, член фракції партії «Рідне місто»

- У вас декларація за 2019 практично порожня: ні житла, ні авта, жодного доходу. А ваша дружина в реєстрі юридичних осіб вказана як співзасновниця ТОВ «Фосса-Кременчук», що отримало бюджетних закупівель на суму 2,5 млн. і виконувало кілька підрядів у рамках «Громадського бюджету», встановлюючи дитячі майданчики...



- Кілька громадських бюджетів я зробив. А як мені майданчики отримати на своєму районі? Людям треба було допомогти, люди голосували. Щодо фірми, то дружина написала заяву про вихід із засновників 2 роки назад. Чому вона досі вказана в документах, я не знаю, з іншим співвласником цієї фірми я не спілкуюся, за його діяльністю не слідкую. У минулому році моя дружина дохід не отримувала.



- Виходить, що ні ви, ні дружина не отримували взагалі цілий рік доходів?



- Ні, я працював. Значить, я помилився, я погано розбираюся в електронній формі.





Юрій Гриценко, член фракції партії «Рідне місто», секретар міськради

- У ваших деклараціях з 2015 року вказані два гаражі, вони з’явилися у вас з часів депутатства?



- Ці гаражі в мене давно, але лише в 2015 році ми почали подавати декларації.



- А земельні ділянки сина (власність з 2010 і 2012 року), як він їх отримав? Питаємо, тому що в цей час ви вже були депутатом міськради (у минулій каденції).



- Сину родичі подарували. Там був довгий шлях. Це не від міської ради.



- Ваш син - заступник директора КП «Теплоенерго». Донька - помічник народного депутата Мовчана. Така успішна кар’єра дітей пов’язана з тим, що ви депутат міської ради? Депутатські зв’язки в цьому допомагають?



- Ні, я думаю, моя дочка дуже талановита. Вона завжди була відмінницею у школі, переможницею олімпіад. Сама обрала свій шлях, займалася танцями. Самостійно заробляла, вступила у два університети, за свої кошти навчається. З Мовчаном живе в одному під’їзді в Києві. Запропонувала йому свої послуги. Він погодився. Вона була до цього помічником депутата обласної ради в Києві, працювала в кількох агентствах з організації свят. Сама - самостійно приймає рішення.



- А син? Ви допомогли йому влаштуватися на роботу? Ми знаємо його як директора з інвестицій КП «Теплоенерго», до цього він теж очолював міське підприємство. І першу посаду директора він отримав вже тоді, як ви були депутатом. (У 2011 році Андрій Гриценко очолив ТОВ «Кременчуцьке міське підприємство з санації полігону», засновниками якого були КП КАТП 1628 та німецький інвестор - прим.).



- Спочатку, коли був Бабаєв, він мене спитав, де працює син. Він тоді займався легеньким бізнесом. Запропонували йому посаду. Син сказав «спробую». І спробував. Потім в інвестиційній сфері йому дали іншу пропозицію. Думаю, як це сказати? (Вагається - ред.) Якщо ти при владі, то це сприяє… Але потім діти ростуть і кажуть: «Тату, ми самі спроможні».





- Дякуємо за чесну відповідь.